Algérie: Bechar/Zones humides - 8 espèces d'oiseaux aquatiques recensées

BECHAR — Un total de huit (8) espèces d'oiseaux aquatiques a été recensé depuis le début, mercredi dernier, du recensement de ces ansériformes à ce jour dans les zones humides de la wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi auprès de la Conservation des forêts (CF).

Les espèces recensées sont les flamants rose, tadorne casarca, grèbe castangeux, héron cendré, foulque macroule, grand cormoran, sterne hansel et aigrette garzette, a déclaré à l'APS la chargée de la communication à la conservation des forêts , Mme Bencherif Khadija.

L'opération s'inscrit dans le cadre du recensement hivernal des espèces d'oiseaux aquatiques au titre des activités d'ornithologie du secteur des forêts. Elle s'étalera jusqu'à la fin du mois de février prochain et touchera les autres zones humides de la wilaya notamment celles de la digue de "Laaouina" (commune de Taghit) qui dispose d'une capacité de retenue de plus de trois (3) millions de M3, la grande Guelta de Taghit, Dayet Ettiour (commune de Bechar) et la digue de Boukais, a-t-on précisé.

L'opération permettra aussi l'actualisation de la base de données et de suivi des espèces d'oiseaux par le secteur des forêts, l'identification des effectifs et des espèces avifaunes dans la région, et ce pour la préservation et la protection de cette richesse animale , a-t-on ajouté.