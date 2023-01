Algérie: Aïn Temouchent - Une production de plus de 10.000 tonnes de poisson

AIN TEMOUCHENT — La wilaya d'Aïn Temouchent a réalisé une production de 10.200 tonnes de poisson dans l'activité de la pêche, a-t-on appris lundi de la direction de la Pêche et des Produits halieutiques.

La production de poisson a connu une augmentation dépassant les 1.000 tonnes, par rapport à celle enregistrée durant l'année 2021 et qui était de l'ordre de 9.000 tonnes, a souligné le Directeur de wilaya du secteur, Houari Gouissem.

Le poisson bleu a constitué la part du lion dans le bilan de l'activité de la pêche, durant l'année écoulée, soit un taux de 88% de la production globale, en plus de près de 700 tonnes de poisson blanc et des quantités variables des différentes types de crustacés et de mollusques, a ajouté le même responsable.

Le volume des exportations des produits halieutiques a atteint, durant la même période, près de 400 tonnes de différents types de crustacés et de mollusques, notamment le poulpe qui connaît un certain engouement sur les marchés mondiaux, a indiqué le même interlocuteur.

Aïn Temouchent étant une des principales wilayas côtières dans la production halieutique, le secteur compte y réaliser un programme de formation continue en coordination avec la Chambre de la pêche et de l'aquaculture et un certain nombre de secteurs spécialisés, à l'instar de la formation et de l'enseignement professionnels, visant les professionnels dans le but d'améliorer leur niveau et augmenter le rendement à travers l'exploitation idoine des capacités disponibles, a-t-on indiqué.