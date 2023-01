Algérie: Déneigement dans les wilayas du centre - De belles fresques de solidarité

TIZI-OUZOU — Les hauteurs de certaines wilayas du centre se sont parées de blanc suite à d'importantes chutes de neige depuis le week-end qui ont nécessité l'intervention des autorités locales, des corps de sécurité et constitués et de citoyens dans les opérations de déneigement, dessinant ainsi de belles fresques de solidarité et d'entraide, ont constaté les correspondants de l'APS.

Afin d'éviter l'isolement des localités ayant enregistré une importante accumulation de neige dans plusieurs régions, administration locale, élus, protection civile, corps de sécurité (ANP, gendarmerie, police), des entreprises privés, des organisations de la société civile, ainsi que de nombreux citoyens bénévoles ont conjugué leurs efforts pour rouvrir à la circulation, les voies fermées par la neige, et éviter un enclavement des localités.

A Bejaia, qui s'est quasiment entièrement couverte de blanc, si bien que là où l'œil se porte, il est immédiatement heurté par un éclat de blancheur au grand bonheur des populations, un écheveau de routes s'en est trouvé obstrué ou quasiment fermés du fait de l'accumulation des neiges.

Les axes reliant cette wilaya à Tizi-Ouzou sont fermés au niveau du col de Chellata, sur les hauteurs d'Akbou, ou de la RN 12, joignant Bejaia à Tizi-Ouzou, quasiment bouchées de la sortie de la ville d'El Kseur jusqu'à Adekar et au-delà sur l'autre versant conduisant à Azzefoun (Tizi-Ouzou).

En outre, une ombelle de chemins communaux et de wilaya se sont laissé envahir par la poudreuse.

La protection civile est intervenue pour secourir trois jeunes hommes qui s'étaient aventurés dans le massif de l'Akfadou et qui, arrivés aux environs du fameux lac noir, s'y trouvant, ont perdu leur chemin de retour et sont restés bloqués dans les lieux plusieurs heures avant d'être délivrés à un moment où sévissait une importante tempête de neige.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou où la neige s'est notamment accumulée au niveau des cols de Chellata, Tirourda et Tizi n'Kouilal, bloquant l'accès vers les wilayas de Bouira et de Bejaia, les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la gendarmerie mènent, depuis le week-end, une lutte acharnée contre la poudreuse afin d'éviter l'enclavement des communes situées dans le Djurdjura dont Iferhounene, Ain El Hammam et Bouzguene.

Un peu plus bas, les éléments de la sûreté de wilaya, poursuivent les opérations de déneigement dans les localités relevant de leur compétence à l'instar de Larbaa n'Ath Irathen.

A Bouira, huit dispositifs de sécurité ont été mis en place au niveau des points sensibles enregistrant un important trafic routier, comme c'est le cas des voies donnant accès vers le site touristique de Tikjda où des nombreux visiteurs se rendent pour profiter de la neige.

Les routes reliant cette wilaya à Tizi-Ouzou sont fermées au niveau des cols de Tizi n'Kouilal et Tirourda, notamment.

A Médéa plusieurs dispositions ont été prises pour assurer la prise en charge des habitants des zones rurales et les citoyens en transit dans la région.

Outre le maintien du dispositif de déneigement déployé depuis jeudi dernier, les services de la wilaya ont décidé d'ouvrir des sites d'hébergement et d'accueil des usagers de la route qui pourraient être bloqués par la neige, ainsi que les personnes sans domicile fixe (SDF) qui vont bénéficier de gîte et de repas chaud.

Dans la wilaya de Ain Defla, plusieurs moyens ont été mobilisés par la direction des travaux publics (DTP) pour rouvrir à la circulation automobile les axes routiers enregistrant une accumulation de neige, dont le tronçon de l'autoroute est-ouest entre Khemis Miliana et Boumedfaa, la route nationale n 66 qui relie la ville de Miliana à la localité Ain Ensour, et les chemins de wilaya n 15, 25 assurant la liaison des communes de Bathia, Belâas et El Hassania.

Au total 4 chasse-neiges, 6 camions d'épandage de sel et 40 ouvriers du secteur ont été déployés pour rétablir le trafic routier.

A Blida, les opérations de déneigement se poursuivent sur les hauteurs de Chréa, où d'importants moyens ont été mobilisés par la direction des travaux publics, et qui ont permis de rouvrir à la circulation de la RN 37 reliant la ville de Blida à Chréa, ayant connu d'importants embouteillages durant le week-end. Le chemin de wilaya 49, entre Chréa et Tabainet, a été également rouvert.

Dans toutes ces wilayas, des points de secours et des dispositifs d'assistance aux usagers de la route ont été mis en place afin d'intervenir rapidement en cas de nécessité et des appels à la vigilance ont été lancés.