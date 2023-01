Tunisie: Aïn Draham - Les bienfaits de la neige sur l'agriculture et le tourisme

Selon les autorités régionales, des milliers de personnes ont afflué à Aïn Draham et Beni Mtir. Les hôtels et auberges de jeunesse de la région ont été pris d'assaut et le taux d'occupation a atteint 100 %.

La ville de Tabarka, située dans le nord de la Tunisie, a enregistré au cours des dernières 24 heures le plus fort taux de précipitations avec 39 millimètres, selon les données fournies par l'Institut national de météorologie.

Sejnane, au gouvernorat de Bizerte, arrive en deuxième position avec 33 mm, suivie de Nefza, gouvernorat de Béja, avec 24 mm.

Les hauteurs du gouvernorat de Jendouba et plus particulièrement la petite ville de Aïn Draham, qui a été couverte d'un épais manteau blanc, a attiré les visiteurs venus admirer le paysage enneigé. Selon les autorités régionales, des milliers de personnes ont afflué à Aïn Draham et Beni Mtir. Les hôtels et auberges de jeunesse de la région ont été pris d'assaut et le taux d'occupation a atteint 100 %, selon le commissaire régional au tourisme, Aissa Marouani. Des visiteurs arrivés de plusieurs régions (Grand Tunis, Béja, Sfax, Sousse ... ) ont exprimé leur mécontentement quant à la décision de fermeture des routes menant à Aïn Draham. Pour le président de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, Samir Kouka, la fermeture des accès de la ville de Aïn Draham intervient dans le but d'éviter l'encombrement des routes et dans un souci de protéger les personnes.

Les municipalités de Tabarka, Jendouba, Bousalem et Béni Mtir s'affairent pour déneiger les routes et permettre aux visiteurs de rejoindre la ville, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le commissaire régional au développement agricole de Jendouba, Abdeljalil Aifli, a déclaré que les précipitations enregistrées ces deux derniers jours contribueront à augmenter les réserves en eaux des barrages, recharger les nappes phréatiques et garantir la pérennité des forêts. Le barrage de Bouhertma a enregistré une hausse de 3 millions de m3 du niveau des eaux. Il compte désormais 25 millions de m3, a-t-il précisé.