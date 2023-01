Soudan: L'Algérie participera à la Foire internationale de Khartoum du 24 au 31 janvier

ALGER — L'Algérie prendra part à la 40ème édition de la Foire Internationale de Khartoum (Soudan) qui se tiendra du 24 au 31 janvier courant, indique lundi un communiqué l'EPE TASDIR SPA, filiale de la Société algérienne des foires et des exportations (SAFEX).

"Sous l'égide du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, l'Algérie participe officiellement à la 40ème édition de la Foire internationale de Khartoum (Soudan) qui se tiendra du 24 au 31 janvier 2023 au centre des expositions de la ville de Khartoum", précise la même source.

D'une superficie de 420 m², le pavillon national regroupera 38 sociétés représentants les secteurs des matériaux de construction et du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de la mécanique, de la pharmacie, du textile et du cuir, de l'énergie, de la chimie et des services, ajoute le communiqué.

"La présence de l'Algérie est avant tout l'expression d'une volonté politique de développer des partenariats fructueux au Soudan et de permettre aux opérateurs économiques algériens présents de faire connaître la diversité de l'offre algérienne et surtout de créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues soudanais, mais aussi fructifier dans un proche avenir le flux commercial entre nos deux pays", affirme la même source.