Afrique: CHAN 2022 - Madagascar et le Ghana en quarts de finale

Madagascar a battu 3-0 le Soudan ce lundi soir au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, la première mi-temps ayant été fatale pour les Nord-Africains. Le résultat signifie que les Malgaches (une première historique) et le Ghana sont qualifiés en quarts de finale.

Il s'agissait d'un duel entre le leader du Groupe C aux six points après avoir battu le Ghana, et le dernier qui en a trois, suite à son revers face aux Black Galaxies. La partie a pourtant bien commencé pour le Soudan, les premières occasions dangereuses ayant été les siennes.

A la 9e minute par exemple, Al-Jezoli Nouh a été tout près d'ouvrir le score. La faute au gardien de but malgache. Contre le cours du jeu, Madagascar a pris les devants. Les Malgaches se sont montrés réalistes sur la première vraie occasion offensive à la 13e.

Sur une passe décisive de Solomampionona Razafindranaivo, Tokinantenaina Tsiry Olivier Randriatsiferana a marqué le premier but de la partie. Cela n'a pas empêché les Soudanais de se montrer très haut sur le terrain. Très fébrile défensivement, ils ont encore encaissé un second but signé Razafindranaivo (30e) trouvé par Lalaina Cliver Rafanomezantsoa.

Trois minutes après, le Soudan est allé à la pause avec une très belle avance lorsque une passe décisive de Jean Yves Razafindrakoto a permis à Rafanomezantsoa de mettre le but du 3-0. Même après plusieurs assauts offensifs en fin de match, Madagascar est rentré bredouille aux vestiaires.

Après la pause, le jeu des Malgaches a encore été le même, pressant l'adversaire dans sa moitié de terrain. Cela a failli donner quelques étincelles bien avant l'heure de jeu, mais Mohamed Abdel Raman s'est révélé peu tranchant sur ses occasions.

Madagascar a alors gagné 3-0 ce match et termine leader du Groupe C avec 9 points, devant le Ghana qui compte six points et le Soudan (3 points) puis le Maroc qui a déclaré forfait. Les Malgaches sont ainsi en quarts de finale pour leur première participation. Historique !