Afrique de l'Ouest: Revue de presse de l'Afrique francophone du 24 Janvier 2023

Burkina faso : Affaire départ des soldats français- ça ne met pas « fin aux relations diplomatiques »

Le gouvernement burkinabè a confirmé avoir demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays, dans un délai d’un mois. En réponse au président français, Emmanuel Macron, qui dit attendre des « clarifications » du président Ibrahim Traoré sur la demande de départ des forces spéciales françaises de son pays, le porte-parole du gouvernement burkinabè a fait savoir, ce lundi 23 janvier 2023, à la télévision nationale, qu’« il n’y a pas autre clarification à faire ». « Ce que nous dénonçons aujourd’hui, c’est l’accord qui permet aux Forces françaises d’être au Burkina. Au-delà de cela, il ne s’agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France », a précisé le porte-parole du gouvernement. (Source : Apa)

Guinée : Activités politiques- Condé et Dalein Diallo créent une inter-coalition

L'ancien président de la République de Guinée Alpha Condé (84 ans) et son opposant Cellou Dalein Diallo, ont renoué le contact. Les deux hommes politiques ont en commun une chose : ils vivent hors de la Guinée depuis la prise de pouvoir par Mamady Doumbouya, à la suite du coup d'Etat contre Alpha Condé le 5 septembre 2021. Le président déchu, se trouve actuellement à Istanbul, la capitale de la Turquie, officiellement pour des raisons médicales. De son côté, Cellou Dalein Diallo se trouve à Dakar, la capitale sénégalaise, depuis son départ de Conakry le 6 mars 2021. Ce lundi 23 janvier, le président de l'union des forces démocratique de Guinée (Ufdg) a déclaré avoir communiqué avec Alpha Condé. Une inter-coalition mise sur pied « J'ai parlé avec Alpha Condé même s'il était un peu réticent, car il reste Guinéen. Par contre, je n'aime pas mettre sur la place publique le contenu de mes échanges avec les personnalités surtout quand ils sont privés (…) » a indiqué Cellou Dalein. Selon lui, son parti et celui d'Alpha Condé (Rpg arc-en-ciel) sont en train de développer un partenariat. ( Souce : presse locale)

Sénégal : Investissements- Dakar veut s’ouvrir davantage aux multinationales japonaises

La ministre sénégalaise de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a fait part lundi à Dakar, de la volonté du Sénégal de servir de « plaque tournante » en Afrique des multinationales japonaises.« La volonté du Sénégal est de se positionner comme une plaque tournante en Afrique pour les multinationales japonaises desservant les marchés régionaux (…) », a-t-elle notamment dit.La ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération co-présidait, avec l'ambassadeur du Japon, Izawa Osamu, la troisième édition du comité économique pour la promotion de l’investissement des entreprises japonaises au Sénégal.(Source : adakar.com)

Niger : Crise autour du lac Tchad- Une rencontre entre Ong et donateurs

Des représentants d'organisations internationales et de gouvernements se réunissent lundi à Niamey, capitale du Niger, pour travailler sur la protection de millions de civils dans la région du lac Tchad - Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun - en proie à des violences djihadistes depuis une dizaine d'années. Lors de cette réunion de deux jours, co-organisée par le Niger, l'Allemagne et la Norvège en collaboration avec les Nations unies, les participants devraient « renouveler leur engagement » afin « de permettre un retour plus rapide à la paix » et « renforcer la résilience de plus de 24 millions de personnes » touchées par la crise, souligne une note de l'Onu transmise à l'Afp.

Côte d’Ivoire : Mise en œuvre du Pnd- Un dispositif de suivi lancé

Un Dispositif de suivi du Plan National de Développement (PND 2021-2025) a été lancé officiellement le lundi 23 janvier 2023, à Abidjan, en présence du Vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, du Premier Ministre Patrick Achi, de chefs d'institutions, de diplomates, des acteurs du secteur privé et de partenaires techniques et financiers. (Source : Cicg)

Ghana : Campagne cacaoyère- La Banque centrale vole au secours du Cocobod

La Banque centrale du Ghana a conclu un accord avec le Ghana Cocoa Board (Cocobod) et des banques commerciales afin de permettre l’utilisation des dépôts et placements du Cocobod dans divers établissements bancaires pour répondre aux besoins de consommateurs de détail qui pourraient ne pas vouloir convertir leurs obligations cacao, rapporte la presse locale. Rapporte commodafrica.com.

Ethiopie : Lutte contre la sécheresse et les conflits- Le Royaume-Uni annonce 20 millions dollars

D’après le Royaume-Uni, plus de 1,2 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et près de 1 million de femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un soutien pour la malnutrition aiguë modérée en Ethiopie. L’Ethiopie bénéficiera d’une aide humanitaire de 20 millions dollars du Royaume-Uni afin de soutenir les régions touchées par la sécheresse et le conflit. L’information a été rendue publique par le gouvernement britannique le vendredi 20 janvier 2023. Le financement est constitué de deux fonds, dont le premier, de 14,3 millions dollars, est destiné au Programme de filet de sécurité productif (Pfsp). Le second, de 6,1 millions de dollars, sera attribué au Programme alimentaire mondial (Pam). Ces fonds visent à répondre à l'aggravation de la crise humanitaire dans le pays, avec une violence et une insécurité toujours en hausse. Ils permettront d’offrir un meilleur accès à des fournitures alimentaires et d'autres produits nutritionnels essentiels à plus de 600 000 personnes. (Source : Eco fin)