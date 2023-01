Maroc: Le Groupe Scolaire Jacques Chirac annonce l'ouverture des admissions pour l'année scolaire 2023-2024

Casablanca — Le Groupe Scolaire Jacques Chirac (GSJC) a annoncé, lundi, l'ouverture des admissions pour l'année scolaire 2023-2024 et l'organisation, le 28 janvier, de sa première Journée portes ouvertes.

"Le Groupe Scolaire Jacques Chirac annonce l'ouverture de la campagne des demandes d'admission au titre de l'année scolaire 2023-2024. Les parents désireux d'intégrer leurs enfants dans le réseau des établissements scolaires français au Maroc pourront ainsi s'adresser à la direction du groupe scolaire pour entamer leur procédure. Dans le cadre de cette campagne, le Groupe Scolaire Jacques Chirac (GSJC) organisera sa première Journée Portes Ouvertes le 28 janvier, afin de rencontrer les parents intéressés", indique le groupe dans un communiqué.

Partenaire de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) depuis 2019, le Groupe Scolaire Jacques Chirac apporte de nouvelles places au réseau des établissements d'enseignement français à Rabat. En accueillant les élèves de la Toute Petite Section jusqu'au lycée, l'établissement porte l'ambition d'une école citoyenne, connectée et plurilingue qui s'appuie sur une pédagogie innovante et des valeurs humanistes, portés par un corps enseignant expérimenté sélectionné avec exigence.

Se basant sur un projet pédagogique et des valeurs solides, explicitées dans sa Charte et traduites en actions dans le Projet d'Établissement, le Groupe Scolaire répond aux enjeux de la société moderne, tournée vers le monde en constante évolution, sans perdre son identité marocaine.

L'excellence du modèle pédagogique du Groupe Scolaire Jacques Chirac définit des priorités pédagogiques établies sur des valeurs communes. Le plurilinguisme représente l'une des trois voies d'accès des élèves à l'excellence et à leur épanouissement et ce, depuis la maternelle.

La notion de connectivité constitue le deuxième axe fondamental du modèle pédagogique de l'établissement. L'usage du numérique permettra de renforcer la notion de parcours individuels et de créer un lien école-maison favorable à l'autonomie des élèves.

La citoyenneté constitue le troisième pilier sur lequel reposent ses orientations pédagogiques. Cet aspect vient développer l'autonomie et les compétences de nos élèves dans un climat de respect mutuel, d'égalité et de bienveillance.

Pour rappel, le Groupe Scolaire Jacques Chirac est partenaire Academica Dual Diploma™. Depuis la rentrée 2022, l'école propose à ses élèves d'entamer un cursus bilingue à distance en parallèle de leurs études au sein de l'établissement. C'est ainsi que le Dual Diploma leur permettra d'obtenir en 3 ou 4 ans leur High School Diploma en plus du Baccalauréat.

Le système d'évaluation correspond à un système de crédits. Les élèves doivent accumuler un total de 24 crédits dont 18 sont à valider au niveau du système français et 6 à celui du système américain. Notons que les matières poursuivies avec Acamedica International Studies sont l'Anglais, l'Économie, l'Histoire des Etats-Unis, "Government" et 2 autres matières sélectives qui sont laissées au choix de l'élève (Psychologie, criminalité, Photographie digitale etc.).

GSJC, c'est aussi un établissement inclusif, visant à assurer une scolarisation de qualité pour tous ses élèves, à travers la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. Les élèves atteints de différents troubles et handicaps (dyslexie, dyspraxie, autisme, trisomie... ) accompagnés ou non d'un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap, sont pris en charge par l'établissement pour leur permettre de suivre une scolarité au plus près de leurs capacités, développer leur autonomie et encourager leur socialisation. À préciser que tous les espaces du Groupe sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

