Maroc: La résolution du parlement européen dénote l'absence de vision stratégique sur la politique de voisinage (universitaire)

Rabat — La résolution du parlement européen (PE) concernant le Maroc dénote l'absence d'une vision stratégique concernant la politique de voisinage, a estimé l'universitaire El Hassan Abyaba.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abyaba a souligné que cette résolution fait fi des priorités géostratégiques reconnues, de même qu'elle a ignoré, de manière incompréhensible, la valeur et la force du partenariat stratégique liant le Maroc à l'Union européenne. Il a pointé, dans ce sens, l'attitude "de certains eurodéputés issus de différents partis politiques européens qui n'ont pas l'expérience requise pour gérer les intérêts d'un continent menacé sur les plans économique et militaire".

Après s'être interrogé sur le timing d'une telle prise de position, M. Abiyaba a relevé que cette résolution, qui n'est basée sur aucune preuve, concerne la justice marocaine qui est indépendante.

Il a également soutenu que "cette position politique européenne condamnable à tous égards est source de grand étonnement, ce qui diminue en effet la crédibilité de l'institution législative européenne".

L'universitaire a également fait savoir que de telles résolutions non contraignantes ont été rejetées par les organes exécutifs de l'Union européenne car elles ne servent que les intérêts de certains eurodéputés et des lobbies au sein des partis politiques hostiles aux intérêts du Maroc, soulignant que cette position prouve que les partis de gauche, extrémistes ou populistes exercent des pressions pour servir des agendas qui sèment le doute.

Exprimant son indignation face aux allégations contenues dans la résolution du parlement européen contre le Maroc, il a déploré que le PE ne fasse pas la distinction entre les verdicts liés à des affaires de droit commun et ceux relatifs à la presse.

Et de poursuivre que la résolution du parlement européen, qui demeure isolée, n'a pas été soutenue en Europe, d'autant plus qu'elle n'a suscité aucune réaction et que le nombre des votants ne signifie nullement la position des grands partis européens, considérant en outre que les institutions de l'Union européenne, dont le PE, ne sont plus en mesure de résoudre les problèmes auxquels s'engouffre le vieux continent aux niveaux local et international.

A travers cette résolution, le parlement européen a ouvert grandement ses portes au populisme et est devenu une institution caduque qui se trouve dans l'incapacité de traiter les développements géopolitiques internationaux, a-t-il dit.

Et de conclure que le Maroc a pu faire face à ces positions, à la faveur de son démocratie émergente, de la force de ses institutions démocratiques et de la mobilisation derrière la politique clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI qui a fait du Royaume en un laps de temps une force régionale et un pays influent dans son environnement africain, arabe et international.