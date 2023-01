Gabon: OGOOUE-LOLO - Une caravane médicale itinérante s'invite

Dans cadre de la mise en œuvre de la politique de Patriotisme, de Pragmatisme et de Proximité prônée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, à travers le Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou, a organisé, du 21 au 22 janvier 2023, une caravane médicale itinérante dans les districts de Ndangui et Popa dans les départements respectifs de Mulundu et de la Lolo-Bouénguidi.

L'objectif principal visé par cette caravane médicale était de pallier la problématique de difficulté d'accès aux soins des populations de ces différentes localités. A cet effet, près de 1000 personnes dans les deux districts ont bénéficié des soins médicaux en médecine générale, Chirurgie générale et petite chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie, ORL ainsi que des sensibilisation et formation sur la planification familiale. Les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes de ces deux localités ont été vaccinés au BCG, VPO, VPI, VAR, VAA et au Pentavalent.

Saisissant cette occasion, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a invité la direction générale du CHR Paul Moukambi de rendre pérenne ce type d'activité aussi bien dans ces deux localités que dans les autres départements de la province conformément aux objectifs stratégiques de lutte contre les déserts médicaux du Plan d'accélération de la transformation (PAT).

Les populations bénéficiaires ont tenu à remercier les plus hautes autorités de notre pays en tête desquelles, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Monsieur Alain Claude Bilie By Nze pour cette action.

Elles ont invité le Ministère de la Santé à multiplier ce type de caravane qui constitue pour eux, un véritable soulagement tant sur le plan médical qu'économique : " Merci au président de la République et au Gouvernement pour avoir pensé à la population de Ndangui. J'ai été opéré gratuitement d'une appendicite qui me faisait souffrir depuis plusieurs mois. Nous voulons ce type d'actions régulièrement car elles nous permettent de faire nos bilans de santé et des économies de transport " a indiqué un bénéficiaire de la caravane.