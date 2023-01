Burkina Faso: Opérations de sécurisation du territoire national - Le point mensuel de la situation

Les unités combattantes ont accentué la pression sur les groupes armés terroristes dans les différents groupements de forces. Les actions conduites dans la période du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 s'inscrivent dans la dynamique de reconquête du territoire national enclenchée depuis plusieurs semaines et qui a permis, le mois dernier, d'améliorer considérablement la situation sécuritaire dans des localités comme Solenzo.

Actions offensives

Sur la base d'informations précises fournies par les services de renseignement, une action offensive a été conduite le mercredi 4 janvier 2023 sur une base terroriste dans les environs de Kinséré (province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun). L'action, qui s'est déroulée après plusieurs heures de surveillance et de traque, a mobilisé des unités terrestres appuyées par des unités aériennes.

Le bilan de l'assaut fait état d'une quinzaine de terroristes neutralisés. Plusieurs fusils d'assaut et fusils mitrailleurs ainsi que des munitions ont été récupérés et détruits. Une importante quantité d'explosifs a également été saisie sur la base détruite.

Selon les premières informations recueillies, les terroristes, qui ont ôté la vie à un enseignant ainsi qu'à un religieux début janvier sur l'axe Tougan-Dédougou, ont probablement été neutralisés au cours de l'assaut. Aucune perte n'a été enregistrée côté ami.

D'autres actions offensives ont été conduites pour sécuriser les localités de Séguénéga et Kongoussi et leurs environs. Plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de ces actions.

Situation sécuritaire à Falagountou

Les unités militaires conduisent des opérations de sécurisation dans la province du Séno, plus précisément dans la localité de Falagountou, depuis le début du mois de janvier. L'objectif de ces opérations militaires est de desserer l'étau autour de cette localité et de ses environs, longtemps objet de harcèlement par les groupes armés terroristes.

Après plusieurs jours d'opérations, les unités ont mis pied à Falagountou sous les ovations des populations qui se sont mobilisées pour saluer le retour des forces dans leur localité. Les opérations de sécurisation se poursuivent afin de consolider les acquis engrangés au cours de la phase offensive de l'opération.

Actions au profit des populations

Parallèlement aux opérations cinétiques contre les groupes armés terroristes, les Forces armées nationales ont poursuivi les actions de soutien à la résilience des populations dans les zones à fort défi sécuritaire.

Ainsi, les opérations de ravitaillement ont été conduites dans les différents groupements de forces par voie terrestre et par voie aérienne. Le 17 décembre 2022, le détachement de Silmangué a assuré une escorte de plus de 130 tonnes de vivres au profit des populations de Gorgadji.

Un incident à l'engin explosif improvisé est survenu au cours de cette mission, coûtant la vie à 2 militaires et blessant 2 autres.

Les localités de Solhan, Arbinda, Titao et Sollé ont également été ravitaillées au cours du mois écoulé, ainsi que plusieurs autres localités au Sahel et dans la région de l'Est.

Évaluation de la situation sécuritaire

La dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines s'est renforcée au cours du mois écoulé. Cela se traduit par une baisse significative du nombre d'attaques et du nombre de victimes civiles et militaires dans les différents groupements de forces. La situation sécuritaire s'est globalement améliorée malgré des pressions sur les populations dans certaines localités du Centre-Nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Les opérations militaires se poursuivent dans ces zones afin de ramener la quiétude au sein des populations.

Direction de la Communication et des Relations publiques des Armées