Cote d'Ivoire: 4e édition de la finale des présélections du concours de mémorisation du coran - Bheick Moustapha sonta invite la jeunesse musulmane à s'approprier le coran

Cheick Moustapha Sonta a invité la jeunesse musulmane à s'approprier le Coran.

Le dimanche 22 janvier 2023, la Zawiya Mère de la Tidjaniya, à Abobo Pk 18 a abrité, la quatrième édition de la finale des présélections du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du noble coran. Et ce, présence d'autorités administratives, d'érudits, de diplomates dont l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani. A cette occasion, Cheick Moustapha Sonta Khalife Général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire a invité la jeunesse musulmane à s'approprier le Coran.

Les vainqueurs concours de la 4e édition de la finale des présélections du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du coran sont désormais connus. Ainsi, dans la catégorie de la lecture Warch Kamil , Diaby Amara, a remporté le premier prix. Quant à la catégorie Hafs et Shoba Kamil , la première place est revenue à Baldé Souleymane et en ce qui concerne la catégorie 5 Hizbs, Touré Housseini s'est adjugé du premier prix. Les candidats ayant occupé les premières places représenteront la Côte d'Ivoire dans le concours international de récitation, de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains. Le concours sera organisé pendant le mois de Ramadan 1444 H(Ndlr :Mars 2023).

La jeunesse musulmane invitée à s'approprier le Coran

Avant la proclamation des résultats, le Cheick Moustapha Sonta, le Khalife Général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire a indiqué que ce concours vise à faire " la promotion du Coran, la Parole incréée d'Allah (Swt), au sein de la Communauté musulmane, en tant que référence absolue pour l'orientation, la guidance et l'adoration ". Poursuivant, il a souligné qu'il s'agit également de " la perpétuation de la souna(Ndrl : attitude) du Prophète et Messager d'Allah, Mouhammad (Saws), qui a attaché une importance toute particulière à la mémorisation du Noble Coran dès les premières heures de la révélation ". Il a incité la jeunesse musulmane à s'approprier le Noble Coran afin de faire face aux tentatives de manipulation du message religieux pour essayer de l'instrumentaliser et susciter des actes abjects contraires aux nobles valeurs de la religion d'Allah (Swt) .

En outre, il faut noter qu'au cours de la première phase de présélection organisée les 7 et 8 janvier 2023, quatorze (14) candidats ont été retenus parmi 36 candidats provenant de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce sont ces quatorze (14) candidats qui ont compéti, le dimanche 22 janvier 2023, dans les trois catégories que sont : la mémorisation de l'intégralité du Noble Coran avec la récitation selon la lecture (Warsh), la mémorisation de l'intégralité du Noble Coran avec la récitation selon la lecture (Hafs), la psalmodie avec mémorisation d'au moins (5 Hizbs) du Noble Coran pour les jeunes de moins de quinze ans. Pour rappel, ce concours a été organisé par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, section Côte d'Ivoire.