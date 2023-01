Tunisie: Médenine-Législatives-Second tour - Le développement du port commercial et de l'activité de la pêche marine, thèmes prioritaires des candidats

MÉDENINE — Les candidats de la circonscription de Zarzis (Gouvernorat de Médenine) pour le second tour des élections législatives, Massoud Grira (1431 voix) et Ahmed Chaftar (1417), poursuivent leurs campagnes électorales pour occuper un siège à la prochaine Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Les programmes électoraux des candidats étaient similaires à bien d'égards, plaçant en haut de l'échelle des priorités, l'exploitation des richesses naturelles, agricoles et maritimes de la ville de Zarzis.

Les deux candidats ont dans ce sens désigné les problèmes de l'infrastructure sanitaire et culturelle et l'absence des investissements, comme étant la cause de la propagation de phénomène de l'immigration irrégulière, s'engageant à surmonter les obstacles à l'origine de la marginalisation des jeunes de Zarzis, ont-ils indiqué.

Pour ce faire, les deux candidats ont axé leurs programmes électoraux sur le développement du port commercial de Zarzis à travers la création d'une ligne maritime de transport des marchandises, la connexion de l'économie locale avec le réseau international de commerce maritime et le raccordement du port avec le passage frontalier de Ras Jdir et l'aéroport par une ligne ferroviaire.

Ils ont encore souligné la nécessité d'apporter davantage de soutien aux petits marins pêcheurs, l'attribution d'un plus grand nombre de permis de pêche et l'élaboration d'une nouvelle approche visant à une meilleure gestion du littoral et des lacs, notamment le lac d'El Bibane.