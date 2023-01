Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Un livre parle de Nzongo Soul

La présentation de l'ouvrage " Le livre de l'Apprenti Sage " posthume en hommage à Nzongo Soul Wa Semo par son fils héritier Nelson Nzongo a eu lieu la soirée du 21 janvier à l'Institut français du Congo (IFC).

Décédé le 10 janvier 2018 à l'âge de 62 ans à Paris (France), cinq ans après, sa famille a réalisé ce qu'il n'a pas pu faire avant de quitter cette terre, la publication de son ouvrage. La cérémonie a débuté par la présentation du livre de Nzongo Soul Wa Semo, intitulé " Le livre de l'Apprenti Sage " par son fils Nelson Nzongo, suivie de la genèse de ce livre et sa carrière musicale, par Ouniné Fred Jonas Matokot, de la diffusion de ces derniers enregistrements, des lectures de quelques textes de ce livre et enfin du projet autour de Nzongo' Soul Wa Semo expliqué par Nelson Nzongo et Didier (l'ami de Nzongo Soul). " Mon père était connu comme une star congolaise qui a rénové la musique Kongo et le Walla. En dehors de son talent de musicien, il fut surtout un artiste qui avait des textes recherchés ", a déclaré Nelson Nzongo.

Ce livre de 202 pages publié aux éditions Axis Mundi retrace l'aventure d'un enfant du Congo qui, après son passage à la Sorbonne et à l'Olympia, rêvait de créer un pont entre les cultures et faire que toutes les différences culturelles deviennent un socle commun à travers une vision anthropologique universelle. C'est l'histoire d'un artiste céleste qui, avec sa guitare, proposa une vision moderne du monde à travers " la musicosophie ".

En effet, Wa Semo, plus connu sous le nom de Nzongo Soul, a eu le destin qu'il souhaitait en étant auteur, compositeur, interprète. Débutant à 17 ans sa carrière musicale, il forme en 1977 à Brazzaville les Walla Players et les fait gagner le Prix du Groupe d'Afro Soul d'Afrique centrale. Il crée son propre style musical, novateur et urbain : le Walla né de la fusion des rythmes du peuple kongo, de la rumba congolaise, de la soul, du rock, du rythm and blues et du funk. En langue kongo, Walla signifie l'écoute de la voix.

Walla, la marque de la perfection absolue

Présentant la carrière musicale de Nzongo Soul Wa Semo, Ouniné Fred Jonas Matokot a commencé par expliquer étymologiquement, en Kongo, ce que signifie Walla. Le verbe "Wa", a-t-il dit, indique l'acte d'écoute attentive. L'exclamation "Laa", quant à elle, exprime l'appréciation collective de ce qui est conforme à la norme. Cette expression est la marque de la perfection absolue qui ne peut être que divine. Le Walla se propose de mettre en relief la tradition orale africaine par une manière d'écouter, de penser, d'agir fondée sur la sagesse africaine. Cette sagesse qui milite pour la paix, l'unité et la réconciliation impose nécessairement la purification, thème favori de la musique Walla.

Ouniné Fred Jonas Matokot a en même temps décortiqué la carrière artistique de Nzongo Soul." La musique de tous ceux qui nous ont quittés, quel que soit le genre musical, continue d'animer les jeunes générations. Aussi tous les amateurs de la bonne musique, les mécènes, les sponsors et les responsables politiques doivent-ils comprendre et encourager les jeunes à suivre les traces des ainés ", a-t-il souligné.

Ami de Nzongo Soul depuis 1986, Didier a parlé de la genèse du livre. Pour lui, tout a débuté lorsque Nzongo Soul a commencé à fréquenter le Salon du livre de Paris, notamment par le biais du stand du Bassin du Congo, où il rencontrait les écrivains d'Afrique centrale qui venaient présenter leurs ouvrages. Et au fil du temps, Nzongo Soul a eu ce désir de faire partie de ces écrivains et de se présenter au public par rapport à la musique. " Malheureusement, il nous a quittés en 2018 en nous laissant un manuscrit. Et nous avons travaillé avec Nelson pour le mettre dans la forme actuelle, en décidant de faire une coédition ", a-t-il expliqué.