Afrique: CHAN 2022 - Mauritanie - Amir Abdou, " Nous sommes optimistes contre le Mali "

A la veille de leur dernier match dans le Groupe D contre le Mali au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le sélectionneur des Mauritaniens révèlent l'optimisme de son équipe pour une qualification.

Amir Abdou et ses joueurs mauritaniens affrontent les Maliens dans ce qui sera un derby d'Afrique de l'Ouest intéressant. Le match a lieu au stade Miloud Hadefi à partir de 16h00 GMT. " Nous travaillons très dur et avons permis à nos joueurs de récupérer le plus longtemps possible. C'est une équipe enthousiaste qui veut accomplir quelque chose. C'est une équipe qui est très ambitieuse et qui veut être la meilleure. ", a déclaré lundi l'entraîneur en conférence de presse selon CAFonline.

Dans leur Groupe D, le Mali et la Mauritanie se suivent avec un point chacun, derrière l'Angola qui est le leader grâce à ses deux points. " Nous sommes optimistes pour notre prochain match. On sait qu'on joue contre le Mali qui était finaliste lors de la dernière édition, donc c'est une très bonne équipe. Même si nous n'avons pas perdu en 14 matchs, nous devons être aussi humbles que possible. ", a-t-il ajouté.

" Nous essayons de faire de notre mieux et de réévaluer nos tactiques. N'oublions pas que nous allons jouer contre le Mali. C'est une équipe très dure. On a vu qu'ils perdaient face à l'Angola puis qu'ils se sont repris pour retourner le résultat en leur faveur. Ce genre de mentalité est celle d'une équipe qui est très bonne, donc nous savons à quoi nous nous heurtons. ", a-t-il poursuivi.

" Le Mali ne peut être comparé à l'Angola. Le Mali est une équipe qui joue de manière très agressive. C'est une équipe qui a fait preuve de force de caractère. C'est une équipe solide mais nous essaierons de faire de notre mieux pour les affronter demain. Jusqu'à présent, nous avons déterminé notre force en défense. Nous avons réussi à trouver notre équilibre donc maintenant nous allons essayer de travailler notre attaque. Nous devons faire mieux pour marquer des buts et contre le Mali, nous essaierons de le faire. ", a confié Abdou.