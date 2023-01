Afrique: CHAN 2022 - Niger - Harouna Doula, " Contre le Cameroun, c'est une finale avant la finale "

A la veille de leur dernier match dans le Groupe E contre le Cameroun au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le sélectionneur des Nigériens se montre rassurant et imperturbable.

Dans leur Groupe E, seule une nation ira en quarts de finale. Le Congo étant déjà éliminé, le Niger (1 point) dispute un match décisif ce mardi face au Cameroun (3 points) au stade Miloud Hadefi à partir de 19h00 GMT. Malgré ce statut, le sélectionneur des Nigériens, Harouna Doula confie qu'ils n'ont aucune pression.

" Nous n'avons aucune pression. C'est le Cameroun qui a la pression à cause du résultat qu'il a obtenu lors de son premier match. Nous aborderons le match en cherchant la victoire et en causant des problèmes à nos adversaires. Nous devons éviter d'être exposés. ", a déclaré Doula selon CAFonline.

" Nous avons vu les erreurs qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient sous la pression des Congolais lors de leur premier match, nous allons donc nous en inspirer avant notre match contre eux demain. Nous voulons tout donner dans ce match. Nous avons beaucoup discuté entre nous, et nous croyons en l'autre pour obtenir cette qualification. On va se donner à 200% dans ce jeu. ", a-t-il poursuivi.

" Nous sommes très heureux d'avoir un grand nombre de supporters nigériens ici en Algérie. Ce type de soutien est très important pour nous dans une compétition comme celle-ci. Les joueurs adorent ça et nous gagnons tellement d'élan grâce à eux dans les tribunes. ", a affirmé l'entraîneur.

" C'est une finale avant la finale. C'est un match décisif pour nous. Le Cameroun a un avantage dans ce match mais on veut progresser dans la compétition. On avait une équipe timide contre le Congo. Nous étions timides mais c'est à cause du niveau du tournoi. Nous allons maintenant essayer d'être plus expressifs et de créer plus d'occasions devant le but. ", a poursuivi Doula.