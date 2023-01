Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - La quatrième édition du salon de peinture du Congo a baissé ses rideaux

Ouverte le 20 décembre dernier, la quatrième édition du salon de peinture du Congo qui a eu pour thème " Peinture et histoire " s'est achevée le 20 janvier au Musée cercle africain à Pointe-Noire, en présence de Jean-Louis Banthoud, directeur de cabinet du préfet.

En quatre ans d'existence, le salon de peinture du Congo est devenu un événement majeur dans le domaine de l'art pictural. Pendant un mois, il permet aux peintres d'exprimer leurs talents à travers les différentes toiles exposées, fruit de leur labeur et de leur génie créateur.

Président du comité culturel du Musée cercle africain, Alphonse Chardin Kala a dit qu'un mois durant, les artistes peintres venus de Paris, Kinshasa, Kigali et Brazzaville ont fait de la ville océane la capitale de l'art pictural au Congo. De par leurs diverses compositions, a-t-il poursuivi, ces artistes peintres ont fait admirer différents types de peinture touchant nos sens et nos émotions.

" Ce dont je suis certain, c'est que nous aurons vécu cette quatrième édition comme une véritable expérience au cours de laquelle nous avons appris à encourager la créativité tant chez les artistes que chez les spectateurs. Nous avons laissé vagabonder notre imagination, chacun a vécu sa propre expérience tant intangible qu'émotionnelle. L'art est indispensable à la société, les créateurs et les artistes ont pour vocation d'attirer l'attention du public, de se poser des questions sur son environnement et de réfléchir sur celui-ci. Grâce à l'art, la société va comprendre et avoir un regard plus poussé sur son quotidien ", a-t-il ajouté.

En remerciant les organisateurs et tous les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de l'activité, Eliezer Dinga, artiste peintre, a plaidé pour la pérennisation du salon, véritable vitrine de l'art pictural congolais.

Représentant la présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et présidente de la fondation Musée cercle africain, Evelyne Tchichelle, Godeffroy Dibakala a indiqué que le salon de peinture du Congo devient un rendez-vous d'un certain prestige qui renforce l'attractivité de la ville économique. "La présence de plusieurs artistes à ce salon venus de divers pays est la preuve la plus éloquente de l'internationalisation de cet événement. Tout en nous réjouissant du thème de la présente édition qui épouse la trame de l'histoire de Pointe-Noire, ce thème explique l'histoire des ethnies de l'origine jusqu'au Congo Brazzaville, le musée Cercle africain permet d'ouvrir une porte à la compréhension de la culture et des traditions africaines très riches ", a-t-il rencheri.

Vingt-neuf artistes ont participé à ce salon dont un Rwandais, une Française, sept Congolais de Kinshasa et vingt du Congo Brazzaville. 166 toiles ont été exposées, soit six toiles en moyenne par artiste, trente-trois toiles ont été vendues dont une de la France, une du Rwanda, quatre du Congo Kinshasa et 27 du Congo Brazzaville. Aucune des éditions précédentes n'a réalisé un tel résultat.