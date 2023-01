Sénégal: Le PASPED a appuyé 326 PME

Dakar — Le Projet de lutte contre la migration irrégulière par l'appui au secteur privé et la création d'emplois au Sénégal (PASPED) officiellement clôturé lundi, a permis d'appuyer 1.326 micro, petites et moyennes entreprises, a appris l'APS.

Le projet est par financé par l'UE dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique par un don de 14 303 200 euros (soit 9.382.284.163 Fcfa).

Un communiqué dont l'APS a eu connaissance fait état de 7.378 emplois soutenus ou sauvegardés, 51 sénégalais résidants en Italie accompagnés dans leur investissement productif dans leur pays d'origine et plus de 2.306 jeunes orientés et inséré dans le marché du travail.

Selon le texte, le PASPED avait pour objectif de réduire la migration irrégulière grâce au soutien au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal.

Il visait à créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie.

La stratégie était de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour promouvoir le développement du secteur privé dans des régions ciblées (Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis).

Le communiqué rappelle le projet a été mis en œuvre par l'Agence Italienne pour la Coopération au développement (AICS) en co-délégation avec la "Cassa depositi e prestiti (CDP)" et en partenariat avec le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire du Sénégal.

Il a été mis en œuvre simultanément avec la deuxième phase de la PLASEPRI (Plateforme d'appui au secteur privé et à la promotion de la diaspora sénégalaise) qui s'inscrit dans la continuité de l'expérience positive de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Italie.