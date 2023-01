Sénégal: La société minière PMC développe l'entrepreneuriat féminin à Tomboronkoto

La société minière Pettowol mining compagnie (PMC) est en train de développer l'entrepreneuriat rurale et féminin dans la commune de Tomboronkoto (Kédougou, est) par la création d'activités génératrices de revenus, a constaté APS.

Ces femmes impactées par les travaux de la société minière sont constituées en six groupements et bénéficient d'activités génératrices de revenus dans les secteurs de la transformation, de la teinture, de l'artisanat, etc.

"Nous allons dans les villages pour connaitre le besoin de toutes les femmes impactées de la mine. Ensuite, on va les encadrer dans le développement de leur entreprise en formation et en équipements nécessaires", a expliqué Niama Danba, superviseure des achats locaux au département, environnement et relations avec les communautés à la PMC.

Elle s'entretenait avec des journalistes lors d'une visite de l'Association women in mining Sénégal, ce lundi, au siège de la société minière PMC implantée dans la commune de Tomboronkoto.

Niama Danba a rappelé que collaboration avec les femmes a démarré en 2018.

"Elles ont reçu assez de formation sur la transformation des produits locaux et elles ont été accompagnées en équipements. Aujourd'hui, elles ont leur propre autorisation FRA (Autorisation de fabrication et de mise en vente communément appelée code FRA) pour le fonio et la patte d'arachide", a-t-elle dit.

La responsable de PMC a fait observer que ces groupements avaient également bénéficié de trois machines et d'équipements destinés à l'installation de l'unité de transformation de l'arachide, du bissap (oseille), la production du savon (en morceau et le savon de toilette à base de karité) et la teinture.

La cheffe du projet de l'indice de mesure genre de l'Association Women in mining Sénégal, Mbathio Ngom, a salué les actions de la société minière PMC.

"Nous avons vu une entreprise minière très engagée qui a une politique pour la prise en charge de manière générale du genre. Ils ont été très réceptifs", a-t-elle déclaré.