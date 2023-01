Algérie: Boumerdes - Réalisation de 61 puits d'une capacité de production de 86.000 m3/J en 2022

BOUMERDES — Un plan d'urgence portant forage et exploitation de 61 puits d'une capacité de production quotidienne de 86.000 m3 d'eau a été réalisé par l'unité de Boumerdes de l'Algérienne des eaux (ADE) en 2022, a-t-on appris, lundi, auprès de cette entreprise.

"Ce plan d'urgence, mis en œuvre en 2022, avait pour objectif de remédier au recul enregistré dans le volume d'eau potable produit dans la wilaya", a indiqué le directeur par intérim de l'unité, Hedhoum Youcef, en marge du lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'économie de l'eau sous le slogan "Tous partenaires dans la rationalisation de la consommation d'eau".

Il a souligné le renforcement de ce plan par un autre programme de développement, déjà entré en exploitation et ayant porté sur la réalisation de sept nouveaux forages, en plus de l'affectation d'une enveloppe de plus de 400 millions de DA pour la réhabilitation de 15 anciens puits en exploitation.

La réalisation de ces programmes de développement a été dictée, selon M. Hedhoum, par une "baisse" de l'ordre de 96.000 m3/jour de la quantité d'eau produite dans la wilaya, enregistrée ces deux dernières années. Une quantité qui est passée de 256.000 m3/J à près de 160.000 m3/J actuellement.

Il a expliqué ce recul par le manque des précipitations pluviales, à l'origine, selon le même responsable, d'une "réduction de la quantité d'eau mobilisée par les barrages de la wilaya, alimentant la population en eau potable". Il s'agit des barrages de Keddara, El Hamiz et Beni Amrane, outre le barrage Taksebt de Tizi-Ouzou.

A noter que l'alimentation des habitants de la wilaya en eau potable est assurée principalement grâce à des transferts hydriques à partir du barrage Taksebt de Tizi-Ouzou et de ceux de Keddara, El Hamiz et Beni Amrane, outre les eaux de la Station de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet, les eaux souterraines et les puits.

Lancée hier, dimanche, pour se poursuivre durant toute cette semaine, cette campagne de sensibilisation sur l'économie de l'eau englobe des expositions sur le sujet et des sorties au niveau d'établissements éducatifs pour ancrer la culture de l'économie de l'eau chez les écoliers, tandis que le prêche du vendredi sera, également, consacré au même sujet dans les mosquées de la wilaya.

Cette manifestation, visant à sensibiliser les citoyens à la nécessité d'économiser l'eau et d'éviter le gaspillage, prévoit également la diffusion, via les réseaux sociaux, de spots publicitaires et de vidéos sur le sujet, outre la distribution de brochures d'information.