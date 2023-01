Maroc: L'ASSECAA indignée par les allégations du parlement européen contre le Maroc

Rabat — L'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d'Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) a exprimé sa ferme réprobation et sa forte indignation vis-à-vis des allégations contenues dans la résolution du parlement européen sur "les politiques et mécanismes adoptés par les autorités du Royaume du Maroc au sujet des journalistes et des droits de l'Homme".

Dans un communiqué, le secrétariat général de l'ASSECAA a qualifié cette résolution d'"ingérence flagrante dans les affaires internes du Royaume du Maroc sans le moindre égard pour la souveraineté et l'indépendance de ce pays, reconnu pour son ouverture permanente aux mécanismes d'évaluation onusiens", appelant le parlement européen à reconsidérer "cette résolution injustifiée qui a occulté les efforts inlassables et concrets consentis par le Royaume du Maroc pour garantir l'indépendance du ministère public vis-à-vis du pouvoir exécutif, et la consécration constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire".

Rejetant "ces interventions extérieures, la pratique de deux poids deux mesures et les campagnes systématiques contre les pays arabes sous couvert des droits de l'Homme", l'Association a rappelé au parlement européen les fondements de l'Organisation des Nations Unies (ONU) concernant la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et la déclaration relative aux principes du droit international "qui exhortent au bon voisinage, au renforcement des relations amicales, à la coopération et au respect mutuel entre les pays pour le bien et la prospérité de leurs peuples".

L'ASSECCA a, par ailleurs, appelé le parlement européen à "cesser immédiatement d'exercer la tutelle sur les droits de l'Homme dans les pays arabes, à s'abstenir de se laisser entraîner dans les fausses allégations et les informations dénuées de tout professionnalisme et de toute preuve juridique", ainsi qu'à "enquêter sur l'exactitude des informations et des allégations parvenues de la part d'individus et d'organisations partiales et malhonnêtes et de ne pas les exploiter à des fins de chantage politique, de politisation et de déformation des faits".

En ce sens, l'ASSECCA a réaffirmé son rejet de toute tentative visant à "porter atteinte à la souveraineté judiciaire du Royaume du Maroc et à s'immiscer dans ses affaires intérieures et dans ses institutions nationales", exprimant "son entière solidarité avec le Royaume du Maroc et son soutien à toutes les mesures prises par le Royaume pour faire face à de telles résolutions absurdes".

Dans ce contexte, l'Association a salué les efforts énormes déployés et les mesures et mécanismes adoptés par le Royaume dans les domaines de la réforme, du développement et des droits de l'Homme, et ce "dans le cadre de ses nobles efforts visant à répondre aux aspirations du peuple marocain et à réaliser davantage de prospérité et de progrès".