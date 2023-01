Congo-Kinshasa: Le message du pape concerne tous les acteurs pour construire " un Congo meilleur, juste et développé " (Nonce apostolique)

" Le message du pape sera dirigé vers tous les représentants des institutions, de la société civile, soit du gouvernement ou de l'opposition, parce que tous ensemble, doivent travailler ensemble pour construite un Congo meilleur, juste et développé ", a annoncé le nonce apostolique, Mgr Ettore Balestrero, au cours d'une interview exclusive lundi 23 janvier à Radio Okapi.

Selon Mgr Ettore Balestrero, le pape François vient dire aux Congolais de tourner la page et de se réconcilier entre eux. Il demande aux Congolais de ne pas rester concentrés sur le passé, mais de considérer qu'il est possible de mettre en pratique ce que le Souverain pontife leur dira.

Le Nonce apostolique exhorte les Congolais à penser au futur et à chercher à construire les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres.

" Le message sera je crois de condamnation de toutes les violences qui se font, même le pardon pour toutes les violences qui se font encore aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un soutien aux processus qui ont eu lieu maintenant dans l'Est. Et on soutient pour que tous les engagements qui ont été pris dans ce processus soient effectivement respectée, qu'on puisse marcher sur le chemin de la paix et qu'on mette fin à tous les messages de haine qui divisent la population plutôt qu'aider à se réconcilier et à construire ensemble un Congo meilleur, un Congo juste, un Congo plus développé ", a recommandé Mgr Ettore Balestrero.

Le pape François est attendu à Kinshasa le 31 juillet.