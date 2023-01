Cote d'Ivoire: Pnd 2021-2025-Un Dispositif de suivi lancé officiellement

Un Dispositif de suivi du Plan National de Développement (Pnd 2021-2025) a été lancé officiellement le lundi 23 janvier 2023, à Abidjan, en présence du Vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, du Premier Ministre Patrick Achi, de chefs d’institutions, de diplomates, des acteurs du secteur privé et de partenaires techniques et financiers. Rapporte le Centre d’information et de communication gouvernementale, (Cicg). A l’occasion, Vice-président a indiqué que ce dispositif est un outil d’orientation stratégique tant au niveau local que central. Cet outil s’est nourri du programme « Une Côte d’Ivoire Solidaire » et permettra d’identifier et de lever les goulots d’étranglement, de proposer des solutions structurelles et institutionnelles et surtout d’affecter les ressources aux priorités de développement. Tiémoko Meyliet Koné a fait savoir que la mise en œuvre réussie des PND successifs a permis à la Côte d’Ivoire de bâtir un cadre cohérent de planification. Le Pnd 2021-2025 ambitionne d’accélérer la transformation économique et sociale du pays et couvre l’intégralité des enjeux de développement actuel. Il constitue ainsi, le cadre unique de référence des interventions de l’Etat, a-t-il expliqué. La ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba a, quant à elle, relevé que le nouveau dispositif de suivi évaluation est composé de six organes et se déploie à l’intérieur du pays. Elle a fait remarquer que son caractère participatif et inclusif renforce le dialogue avec les acteurs de développement sur les grandes problématiques issues de la mise en œuvre du Pnd 2021-2025.Pour rappel, le Pnd 2021-2025, d’un investissement de 59 000 milliards de Fcfa dont 74% financés par le secteur privé et 26% par le secteur public, ambitionne de hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à l’horizon 2030.