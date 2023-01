Congo-Kinshasa: OCC - Le DG Tshimanga vient de boucler son séjour au Nord et Sud-Ubangi

Le DG de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), Etienne Tshimanga vient deboucler sa visite de travail au Nord et Sud Ubangi.

L'objectif de ladite tournée était de faire l'état des lieux dans les agences de l'OCC de Gbadolite et Zongo et de lancer les travaux de construction du bâtiment administratif et du laboratoire de l'agence de Zongo.

Cette visite d'itinérance a commencé par Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, avant de mettre le cap sur Zongo. Le poste de Gemena dépend de l'agence de Gbadolite dans la province du Nord- Ubangi.

Tshimanga a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Jean-Claude Mabenze Gbey du Sud Ubangi pour solliciter auprès de son illustre hôte et fils maison de l'OCC son accompagnement et son soutien pour la bonne marche des activités de l'office dans ce coin du pays.

Jean-Claude Mabenze a assuré son hôte de son soutien aux efforts déployés jusqu'ici par l'OCC pour la protection de la santé de la population. Il est à noter que le DG Tshimanga Mutombo et sa suite ont visité aussi le poste de l'OCC/Gemena où sera érigé un bâtiment administratif.

En ce qui concerne l'étape de Zongo, tout a commencé par une visite à la mairie, où le DG Tshimanga est allé présenter ses civilités au Maire de cette ville. Il y a eu naturellement une descente à l'agence de Zongo. Il est à signaler que Zongo est situé à 250 km de Gemena.

Peu après son arrivée au site retenu pour la construction des ouvrages évoqués ci-haut, le DG Tshimanga Mutombo a insisté sur la descente des experts en la matière sur les lieux pour procéder aux études de faisabilité avant le démarrage proprement dit des travaux.

Car l'OCC est appelé à construire des bâtiments qui répondent aux standards internationaux en la matière pour mieux sécuriser la population, a- t-il renchéri.

De par sa situation géographique, l'agence de Zongo mérite une attention particulière. Située à proximité de Bangui, capitale de la RCA, cette agence connait un important afflux des marchandises.

On retient également du séjour du DG Tshimanga Mutombo dans l'ex Grand Equateur, qu'il a visité l'agence de Zongo et s'est entretenu longuement avec les têtes pensantes et la délégation syndicale de l'agence de Gbadolite.

A noter que l'actuel DG de l'OCC avait échangé récemment avec le ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Bussa, peu après être descendu de l'avion qui l'avait amené à Gemena. Bussa était venu s'enrôler chez lui dans l'ex Grand Equateur et s'apprêtait à prendre un avion en partance pour Kinshasa.