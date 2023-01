Algérie: Saïhi salue le rôle positif des pharmaciens durant la pandémie du Covid-19

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïhi a salué, lundi à Alger, le rôle positif des pharmaciens dans le soutien du système de santé pendant la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Présidant l'ouverture des 9e rencontres internationales de pharmacie d'Alger sous le thème "L'exercice pharmaceutique, responsabilités et mutations", le ministre a affirmé que "le pharmacien a su relever le défi et soutenir le système de santé durant la pandémie de Covid-19, en ayant un rôle positif et actif aux côtés des médecins pour traiter les malades et fournir les médicaments".

Le ministre a insisté sur l'impératif "de recourir à la numérisation à la lumière du progrès technologique enregistré dans le domaine médical et sanitaire en général", saluant l'initiative du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) de créer "un code (électronique) national de déontologie médicale des pharmaciens".

Concernant la représentation africaine à ces rencontres, M. Saïhi a souligné que plusieurs pays africains pourraient faire profiter les autres pays du continent de leurs expériences et expertises dans le domaine de l'industrie pharmaceutique notamment les médicaments et conclure des partenariats avec eux, saluant la convention de jumelage pour l'échange d'expertises dans le domaine pharmaceutique signée aujourd'hui entre le CNOP et son homologue ivoirien.