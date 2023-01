Algérie: Les musées et établissements à caractère muséal ouverts les week-ends

ALGER — Les musées et institutions à caractère muséal, sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, ouvriront désormais leurs portes au public les vendredi et samedi, jours de repos hebdomadaire, a indiqué lundi le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Cette mesure, en application des instructions de la ministre de la Culture et des Arts, Souraya Mouloudji, est motivée par le souci de permettre à un "plus grand nombre de citoyens" de visiter les musées, et celui d'impulser une dynamique culturelle dans ces établissements, précise la même source.

Les visiteurs pourront ainsi se rendre dans les musées, ouverts les vendredi de 10:00 à midi et de 14:00 à 18:00 et les samedis de 10:00 à midi et de 13:00 à 18:00 pour la période hivernale, et jusqu'à 20:00 durant la période estivale, selon le communiqué.

Désormais, le jour de repos des établissements à caractère muséal est fixé le dimanche, ajoute le communiqué.

Placés sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, l'Algérie compte 22 musées publics nationaux en plus de nombreux musées de sites et Centre d'interprétation à caractère muséal.