Madagascar: Rugby / Aroi - Ruée des jeunes vers l'équipe nationale

141 garçons de la catégorie U16 et 63 de la catégorie U18 sont venus au stade Makis d'Andohatapenaka samedi pour montrer leur détermination aux recruteurs. Bravant sans le mauvais temps, plusieurs jeunes garçons issus de différentes sections et ligues ont répondu présent. Le but, pour les recruteurs, est de trouver de jeunes relèves capables de constituer l'équipe nationale. L'objectif, à court terme, est de constituer l'équipe nationale maki garçons U16 et U18 pour participer au tournoi AROI de la Réunion au mois de mars.

Le directeur technique national Antsoniandro Andrianorosoa, lors de la première prise en main de ces jeunes joueurs, samedi dernier, a expliqué que le trophée de la Coupe du monde à disputer en France sera de passage à la Réunion du 22 au 28 mars. L'AROI, l'association de rugby de l'océan indien, pour inciter les jeunes à s'investir dans le rugby, va organiser un tournoi des jeunes U16 et U18 des îles voisines de l'Océan indien et Madagascar y participera. Donc la préparation nécessite beaucoup de temps, pour être prêt le jour J ".

Fraude sur l'âge

Et le DTN de continuer : " La première prise en main du samedi nous a permis d'expliquer aux jeunes quels sont les objectifs à atteindre et les tests-match nous ont donné un petit aperçu de la capacité de certains joueurs à jouer le rugby. Il appartient à la direction technique nationale et aux entraîneurs d'apporter des améliorations à leur système de jeu ".

Le passage du trophée à la Réunion est une occasion pour les jeunes rugbymen malgaches de voir de plus près ce fameux trophée et de faire naître en eux le désir de s'investir un peu plus dans le rugby, donner les meilleurs d'eux-mêmes pour figurer au nombre restreint des élus pour représenter la Grande île au tournoi AROI du mois de mars. Nantenaina, jeune rugbyman qui est venu tenter sa chance, a expliqué: " J'ai le rugby dans les veines et jouer en équipe nationale est un rêve d'enfance pour moi. J'ai tout donné aujourd'hui (samedi) et le coach m'a dit que j'ai fait une belle prestation.

Donc, j'ai de l'espoir pour la suite ". Un autre joueur, Rija, d'Andranomanalina, a quant à lui affirmé: "Beaucoup de jeunes ont montré leur détermination. Il appartient aux entraîneurs de choisir à partir des prestations de chacun donc j'attend avec impatience la suite et je donnerai le meilleur de moi-même si je suis appelé ". Pour éviter les fraudes sur l'âge, Malagasy Rugby a exigé de ces jeunes joueurs la présentation de certaines pièces justificatives, joueurs nés entre 2007-2008 pour les U16 et entre 2005-2006 pour les U18.