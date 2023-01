Congo-Brazzaville: Relance du projet la Baie de Loango - Une délégation congolaise reçue à la mairie de Nantes

Dans le cadre de la poursuite de la mission ministérielle conduite par Lydie Pongault sur la relance du projet de la Baie de Loango, une délégation congolaise a été reçue, le 17 janvier dernier, par Olivier Château, délégué au Patrimoine et à l'Archéologie de la mairie de Nantes.

La délégation était constituée des conseillers et chargés de missions de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs ainsi que les membres des associations Maison de l'Afrique et Perspective Congo. La rencontre avec Olivier Château s'est déroulée en fin de journée après une visite guidée du musée d'histoire de Nantes, établissement gestionnaire du Mémorial de l'abolition de l'esclavage.

Auprès de l'élu nantais, la délégation congolaise a pu s'enquérir du travail d'approche ayant permis l'adhésion de la population après quatorze ans de discussions, parfois de crispations, pour concevoir un site mémoriel qui attire désormais 225 000 visiteurs par an.

Olivier Château a confié qu'il a fallu une réelle mobilisation de la société civile s'ajoutant à celle des acteurs associatifs avant d'oser affronter cette part sombre de l'histoire du premier port négrier de France. Il a expliqué que cette étape a pris du temps, suscité la crainte, mais après le succès retentissant, en 1992-1994, d'une exposition intitulée "Les anneaux de la mémoire", l'adhésion d'une majorité a fait preuve d'une décision populaire. Aujourd'hui, le mémorial est partie intégrante de la ville et capte toutes les attentions. En témoignent les 225 000 visiteurs par an et l'émotion suscitée par ce site accessible gratuitement, qui accueille également 8 000 scolaires chaque année.

Le mémorial érigé en bord de Loire sur le quai de la Fosse, ancien point d'accostage des navires du commerce triangulaire, est à la fois un lieu de recueillement et de méditation. Son passage souterrain a été conçu de sorte que le visiteur puisse ressentir en immersion les affres de l'enfermement subis dans une cale de bateau.

Sur l'esplanade de 7 000 m2 menant jusqu'à la passerelle Victor-Schoelcher, artisan de l'abolition définitive de l'esclavage en France en 1848, des plaques de verres au nombre de 1710 rappellent les expéditions négrières parties de Nantes, soit 43 % des campagnes françaises, loin devant Bordeaux ou La Rochelle. " Suivant cette représentation au sol, certains noms de bateaux figurent plusieurs fois ", a indiqué Laurence D'Haene, attachée de conservation du musée lors de la visite de la délégation congolaise menée sous une pluie battante.

La délégation congolaise a exprimé sa volonté d'être accompagnée pour le projet de la Baie de Loango. Cet accompagnement aurait pour but, dans un premier temps, de nouer des échanges entre les universitaires, la société civile et les divers partenaires scientifiques d'Afrique et d'ailleurs en vue de l'organisation d'un colloque au cours de cette année à Brazzaville.

Au nom de la mairie de Nantes, Olivier Château s'est montré réceptif et demeure ouvert en attendant les termes de coopération à établir entre les partenaires du projet.