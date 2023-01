Congo-Brazzaville: Numérique - Un nouveau projet destiné à accroître l'accès à internet haut débit au pays

Le ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, a lancé le 24 janvier à Brazzaville le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) au Congo. Prévu pour une durée de cinq ans, le PATN est financé à hauteur de 100 millions de dollars (environ 60 milliards FCFA) par la Banque mondiale (BM).

Le PATN constitue la preuve de l'excellence des relations entre la République du Congo et la BM. Cette nouvelle initiative vise le maillage du territoire national en infrastructures de télécommunications, l'amélioration de l'accès à internet haut débit pour les localités non connectées et de la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique, ainsi que le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique, en lien avec le Plan national de développement 2022-2026.

En effet, le PATN va aussi œuvrer pour le développement des compétences locales, la production industrielle, la réduction de la fracture numérique, la digitalisation du service public de l'état civil... Il repose sur trois composantes, d'après le coordonnateur du projet, Francis Seck Mangouani, à savoir l'évolution de l'environnement règlementaire et juridique ; l'amélioration de la connectivité numérique dans les régions non-desservies pour réduire la fracture numérique et la fourniture aux citoyens et entreprises des services publics numériques de qualité.

Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, le lancement du PATN représente une réponse " urgente " aux besoins de développement socio-économique. Celui-ci s'appuiera sur les acquis des précédents investissements de l'État dans le secteur, par exemple, du projet de fibre optique et de connexion régionale ayant permis de relier le pays au Cameroun, à la Centrafrique et au Gabon.

Mais aussi, " le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, dont l'opérationnalisation en deux ans d'exercice a favorisé la connexion de plus de 150 localités, soit près de 200 000 habitants et 18 établissements universitaires et scolaires. De même que du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, avec l'appui de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, hébergé au sein de l'université Denis-Sassou- N'Guesso ", a indiqué Léon Juste Ibombo.

La tutelle peut également compter sur le soutien de ses partenaires de la BM, dont l'engagement d'accompagner le gouvernement a été réitéré par Franz R. Drees-Gross, le directeur régional du programme des infrastructures. " Le lancement du PATN constitue une étape cruciale de l'implication de la Banque mondiale dans la transformation numérique au Congo. (... ) La fourniture de services publics digitaux de qualité contribuera à terme à l'augmentation de l'utilisation d'internet et à l'efficacité accrue de l'administration dans le pays ", a martelé Franz R. Drees-Gross.

L'implication de tous les acteurs publics et privés a été sollicitée en vue de faire du Congo, selon le ministre Jean Jacques Bouya, l'un des pays africains les plus connectés. Le PATN est à l'heure actuelle le plus important programme d'investissement public dans ce domaine. Outre la BM, deux autres partenaires se sont déjà engagés à le financer, à savoir la Banque européenne d'investissement, qui a promis de débloquer 35 millions d'euros (23 milliards FCFA) et l'Union européenne sous forme de dons de 15 millions d'euros (environ 9 milliards FCFA).