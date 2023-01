Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les promus au 1er trimestre à Pointe-Noire portent leurs galons

Plus de 260 éléments des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale évoluant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou ont été promus à de grades supérieurs. La cérémonie du port des galons a eu lieu il y a quelques jours au tarmac de la base aérienne 02/20 de Pointe-Noire, en présence du général de brigade, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olessongo Ondaye.

Dans son mot de circonstance, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1 a demandé à tout le personnel de la force publique évoluant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou de faire preuve de discipline et de cohésion et surtout de disponibilité opérationnelle. Mais également d'améliorer le rendement au niveau de leur production dans les activités agropastorales, surtout de maintenir et d'entretenir la parfaite relation armée-nation. " L'avancement se fait selon les critères édictés par la hiérarchie et la volonté des chefs ", a tenu à préciser le commandant de zone.

Les hommes en uniforme promus se sont engagés à continuer de servir la population et leur pays. De leur vie en communauté, ils ont tiré une leçon : être un chef, c'est savoir écouter avant d'ordonner; c'est toujours se perfectionner; c'est être attentif à ses hommes et savoir se faire " obéir d'amitié ".

Aujourd'hui, cette notion va leur permettre de servir avec exemplarité mais également de donner l'envie d'être imités. Ils sont au total six colonels, onze lieutenants-colonels, douze commandants, dix capitaines, quinze lieutenants et plusieurs sous-officiers. Ces galons viennent récompenser leur investissement dans le cadre de leur travail exigeant de servir la nation.

Pour les familles des promus, c'est avec une grande fierté qu'elles ont pu assister à cette remise de galons comme en témoigne une maman venue de Brazzaville. " C'est un pur bonheur d'être ici pour ce moment important pour mon fils, j'ai envie d'applaudir. Il ne faut pas oublier qu'ils se battent pour nous, ils ont signé pour la nation ", a-t-elle laissé entendre.

Notons que cette activité a connu la présence des autorités politico-administratives de la place. Un défilé militaire a été organisé pour donner du rythme à cette cérémonie traditionnelle.