Sénégal: Kaffrine va bénéficier de 6,67 Km de voirie urbaine grâce au Promovilles

Kaffrine — La commune de Kaffrine (centre) va bénéficier de de 6,67 Km de voirie assainie et éclairée desservant 12 quartiers, aux termes des travaux que le Programme de modernisation des villes (Promovilles) va réaliser dans cette ville.

D'un coût de plus de 4,9 milliards de francs CFA, ces travaux ont été officiellement lancés lundi par le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka.

"Vous verrez que le Promovilles va changer le visage de Kaffrine, car après le projet spécial de pavage en cours de réalisation par les 250 jeunes recrutés dans le cadre du Programme Xeyu Ndaw NI, la commune va bénéficier de 6,67 Km de voirie assainie et éclairée repartis sur 8 tronçons, desservant 12 quartiers et impactant la mobilité de plus de 55.000 habitants", a déclaré M. Ka.

Ces travaux ont été financés par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) et l'Etat du Sénégal, a précisé le ministre du Développement communautaire lors de la cérémonie de lancement.

Promovilles va réaliser, dans le même temps, des infrastructures socio- économiques de base "à fort impact social", telles qu'une Maison de la femme, une case foyer des jeunes, un poste de santé, sans compter un volet éclairage public devant se traduire par l'installation de 224 lampadaires, selon Samba Ndiobène Ka.

Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, estime que ces chantiers du Programme de modernisation des villes arrivent au moment opportun "pour relever les défis" auxquels la ville se trouve confrontée dans ce domaine.

Il s'est réjoui de ce que les pouvoirs publics accordent "une grande importance à la ville de Kaffrine en la dotant de ces grandes réalisations", avant de remercier le ministre du Développement communautaire et les responsables de Promovilles.