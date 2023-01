Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Début de la campagne de distribution des médicaments contre la filariose

Le Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées a lancé officiellement lundi 23 janvier la campagne de la distribution de masse des médicaments contre la filariose lymphatique.

Celle-ci est une maladie bactérienne consistant à augmenter le volume des membres et des organes génitaux. Plus de 4 millions de personnes à risque dans 16 zones de santé du Sud-Kivu vont recevoir des médicaments de lutte contre la filariose lymphatique appelée " Birimbo " en swahili, selon le Programme.

Dr Solange Namulisa, médecin coordonnatrice du Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, prévient que la distribution se fait à titre préventif, qu'elle est gratuite et se fera de ménage a ménage :

" Il y a 4 357 516 personnes à risque, donc là c'est la population totale de ces 16 zones de sante. La distribution est gratuite et les personnels de santé passeront de ménage a ménage. Ils vont enregistrer les personnes qu'ils trouveront dans les ménages à partir de 5 ans et plus ils vont donner un comprime à une personne. Le programme, c'est beaucoup plus dans le cadre de la prévention. C'est pour cette raison que nous distribuons les médicaments à la population des 5 ans et plus et cette population représente 84% de la population a risque ".

Selon le médecin, l'objectif c'est d'atteindre d'abord 84% de la population. Cela revient à dire que 84% de la population avale ces comprimes d'albendazole pour prévenir la contamination à la filariose lymphatique.

Par ailleurs, un kit de soins a été remis aux malades souffrant de cette pathologie. Ce kit est composé d'un bassin, crème, savon, serviette et des souliers adaptés pour ces derniers.