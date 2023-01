Congo-Kinshasa: Goma - Des jeunes exposent leurs talents au " Festival de la paix "

Les élèves et étudiants de plus de cinq établissements et complexes scolaires ciblés de la ville de Goma (Nord-Kivu) ont présenté des slams, et des poésies, les styles et défilé de modes, la musique et les danses ainsi que de la comédie. Cette manifestation culturelle, dénommée " Festival de la paix ", vise à lutter contre les discriminations ethniques au Nord-Kivu.

Pour le président des Jeunes du Bloc Carmel, Siméon Oasis Muzuri, il faut créer des cadres paisibles comme cette manifestation pour aider les jeunes à lutter contre les guerres tribales ainsi que la discrimination ethnique au Nord-Kivu.

Il invite ces jeunes à exposer leurs talents autour du grand thème de la paix mais aussi par des concours de poèmes, et à sélectionner la meilleure équipe des élèves pacificateurs pouvant représenter chaque institution scolaire de la ville par exemple.

Enfin, à la clôture de la manifestation, les juristes présents ont exprimé leur satisfaction :

" On vient de découvrir les talents dans ces jeunes gens, qu'il faut aider à améliorer davantage ".