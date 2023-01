Madagascar: CHAN 2022 - Les Barea atomisent les Soudanais et filent en quarts

Les Barea de Madagascar ont marqué les esprits de la phase de poule. Avec 9 points, Madagascar termine premier du groupe C et ont comme adversaires les Mambas du Mozambique pour les quarts de finale du CHAN 2022 à Constantine.

Petits poucets et grands novices de la compétition, les Barea ont déjoué tous les pronostics au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) pour les joueurs locaux. Pour une première participation, la sélection malgache met tout le monde d'accord à Constantine. Les hommes de Roro Rakotondrabe ont écrit de la plus belle manière leur histoire en se qualifiant pour les quarts de finale. Les Barea ont produit une prestation XXL. Ils se sont imposés sur le score sans appel de 3 buts à 0 face aux Crocodiles du Nil du Soudan. La bande à Tantely s'empare de la première place du groupe C avec 9 points devant le Ghana crédité de 6 points et le Soudan occupe la troisième place avec 3 points au compteur.

Collectif huilé. Comme lors du premier match, les Barea ont joué sans complexe et sans pression selon le mot d'ordre du coach. Tsiry étincelant sur le terrain, après s'être faufilé entre les jambes soudanaises, finit par tromper Mohamed Mustafa et ouvre le score à la 12e mn. Requinquée par cette ouverture du score, la machine malgache maintenait le pressing haut, ce qui a bouleversé la défense soudanaise. Koloina Razafindranaivo inscrit le second but des Barea à la 30e mn. Avec un jeu collectif bien huilé et une meilleure individualité sur le terrain, la parade se poursuit sur le terrain. Lalaina a marqué le troisième but malgache à la 34e mn. Les offensives s'enchaînent de part et d'autre. A quelques secondes de la fin de la première mi-temps, Mohamed Yousif a failli ouvrir le score pour le Soudan, mais, Nina a été là pour garder sa cage inviolée.

Rotation. Au retour des vestiaires, le sélectionneur des Barea opère un premier changement dans son effectif. Ando Rakotondrazaka rentre à la place de Datsiry dans la charnière défensive. Insatiables, les joueurs cherchaient toujours le chemin du filet, mais butèrent à plusieurs reprises devant le portier du Soudan. A la 68e mn, Mohamed Yagub, le buteur du Soudan face au Ghana, a raté sa seconde tentative devant Nina Rakotoasimbola, qui a été magistral, lui-aussi. L'ancien joueur du BFV a décidé de faire tourner son effectif en faisant rentrer Naina, Tiavina, Doddy et Carlos. Assurés d'être qualifiés, les Malgaches restent concentrés et assurent jusqu'au coup de sifflet final. Avec la qualification historique pour les quarts de finale pour une première participation, Madagascar est en train de créer la sensation et se présente comme la révélation des matches de poule.

Feuille de match

Madagascar

Titulaires : Nina Rakotoasimbola, Tantely Antoine Randrianiaina (Capitaine), Soloniaina Rajo Nirina, Rojolalaina Andriamanjato, Koloina Razafindranaivo, Lalaina Clivier Rafanomezantsoa, Arohasina Andrianarimanana dit Dax, Olivier Randriatsiferana, Jean Martin Rakotonirina, Tantely Avotriniaina Rabarijaona, Jean Yvon Razafindrakoto.

Soudan

Titulaires : Mohamed Mustafa, Hamza Zakaria, Al-Gozoli, Abdelrazig Taha, Mohamed Yagub, Awad Zaid Bakheit, Salaheldin Kago (Capitaine), Mwafag iddiag, Walieldin Daiyeen, Mazin Mohamedein, Amar-Kamaleldin.

Arbitre : Ibrahim Kalilou Traore (Côte d'Ivoire)

Assistants : Abou Désiré N'Goh (Côte d'Ivoire), Nouha Bangoura (Sénégal), Pierre Ghislain Atcho (Gabon).

VAR : Haythem Guirat (Tunisie).