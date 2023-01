Madagascar: Mahajanga - Grand nettoyage du bord de la mer

Le Nord-Ouest a essuyé les effets les plus violents de Cheneso, tout est à remettre en état au bord de la mer de Mahajanga.

Des heures de vent et des pluies ont marqué le week-end dernier. Hier, l'heure était au nettoyage, le balai des brouettes remplies à ras bord, venues gonfler les tas de branchages et de feuilles s'est poursuivi une bonne partie de la matinée. La grande famille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est mobilisée sur les lieux et a donné l'exemple à suivre pour les citoyens.

La délégation a été conduite par le président de l'université de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina avec la présence de l'équipe du CNTEMAD Mahajanga et les conseillers du ministre de tutelle, le Pr Elia Béatrice Assoumacou qui est également le coach de la région Boeny.

Dans la foulée, en tant que ministre coach de cette région, le Pr Elia Béatrice Assoumacou n'a pas manqué d'adresser un message de solidarité et de soutien aux sinistrés des inondations. Elle a également incité les ménages qui se trouvent dans les quartiers bas à rejoindre les sites ou les lieux sûrs. Des vivres ont été remis à la préfecture de Mahajanga, au BNGRC, à la Croix Rouge et aux équipes des fokontany d'Ambalavola, Fiofio et