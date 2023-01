Madagascar: Conseil d'administration de l'OMDA - Tonton Pa et Meizah parmi les candidats

Les artistes ne sont pas d'accord sur plusieurs points dont la tenue de l'Assemblée Générale de ses membres ce jour.

Leur point commun reste la hâte de bénéficier de leur droit d'auteur qu'ils n'ont pas perçu depuis un an déjà, l'OMDA étant dépourvu de directeur officiellement nommé.

Après différentes déclarations, des accrochages entre artistes par statuts interposés sur les réseaux sociaux durant ces derniers jours, une autre frange d'artistes qui se désignent comme " Mpanakanto Zandriny " a fait appel à la presse pour faire une déclaration hier.

Ils sont représentés par Tonton Pa, Malm, Meizah et Jean Roberto Rakotoarisoa, le manager du groupe Stéphanie et Martial Razafindrakoto.

L'objet de la déclaration : expliquer les raisons qui les poussent à adhérer et à participer à une Assemblée Générale des membres de L'OMDA au plus vite.

Ainsi, Tonton Pa et Meizah, entre autres, ont déclaré se porter candidat pour devenir membre du nouveau Conseil d'administration de l'OMDA. L'élection de ce Conseil d'administration se fera durant cette AG qui aura lieu aujourd'hui au Palais des Sports Mahamasina. Tous les noms des candidats au nouveau CA sont déjà auprès du directeur par intérim selon les explications.

Ils appellent tous les artistes, inscrits ou non à l'OMDA, à venir assister à cette grande réunion mais précisent cependant que seuls les membres ayant une carte officielle justifiant leur adhésion à l'OMDA auront le droit de voter.

Si cette AG se tient usuellement tous les troisièmes samedis du mois de février, chaque année, ces artistes " nouvelles générations " précisent qu'aucun texte n'a jamais stipulé précisément la date de la tenue de cette réunion.

Ils déclarent, également, avoir hâte de récolter le fruit de leur travail en tant qu'auteur-compositeur, leur droit d'auteur en somme, droit non perçu depuis plus d'un an déjà, parce que le nouveau directeur de L'OMDA n'a pas encore été officiellement nommé, alors qu'il est le seul ordonnateur et signataire de toutes les transactions pécuniaires dans cette structure.

Ils soulignent à ce propos qu'un groupe d'artistes a des intérêts les amenant à bloquer cette nomination pour la remettre à plus tard et que ce groupe d'artistes aurait rencontré le président de la République.

Ils comptent sur le Conseil d'administration nouvellement élu pour intercéder auprès du président de la République pour y remédier et inciter celui-ci à nommer le nouveau directeur de l'OMDA ou au moins le directeur par intérim, qui en rappel est nommé par décret.

Le syndicat des artistes de son côté a déjà déclaré nulles et non avenues toutes élections qui se déroulent durant une date autre que celle habituelle et que ses membres viendront également au Palais ce jour.