Madagascar: Intempéries - Plusieurs points d'interruption de la circulation sur la RN4

La circulation est complètement interrompue sur la RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga. Suite aux intempéries des derniers jours, cette route nationale a subi les assauts des eaux, ayant causé l'inondation et l'affaissement de la route sur plusieurs points, dont au PK 378 entre Maevatanana et Ambondromamy. Deux autres points d'interruption sont également observés au PK 402, ainsi qu'au PK 434, à quelques centaines de mètres du croisement d'Anjiajia, et au PK 483+200 à Maridomiongana, dans la commune d'Ankazomborona.

Bloqués !

Depuis hier, de nombreux véhicules sont pris au piège entre deux points d'interruption, mettant les usagers dans une situation difficile, notamment pour trouver de la nourriture et un hébergement en attendant le rétablissement de la circulation. Quelques situations délicates sont observées sur place, dont un véhicule transportant une dépouille mortelle venant de Mahajanga pour être inhumée, mais qui se retrouve bloqué à Anjiajia. Aucune déviation n'est, pour l'instant, envisageable au niveau de ce point d'interruption.

Taxi-brousse à l'arrêt

Les transports de voyageurs en taxis-brousse sur la RN4 sont à l'arrêt. A la Gare routière Maki Andohatapenaka, aucun départ n'est prévu jusqu'à nouvel ordre pour rallier Mahajanga. Les voyages envisageables ne vont pas au-delà de Maevatanana. La desserte vers la RN6 passant par Ambondromamy est également suspendue.

Les intempéries des derniers jours ont également causé des dégâts et quelques crues à l'origine de l'interruption de la circulation sur plusieurs autres infrastructures routières. En font partie la route reliant Anosibe an'Ala et Moramanga ; celle reliant Soalala et Katsepy (RNT19) ; entre Vavatenina et Miarinarivo ; entre Vavatenina et Ambatoharanana.

Des démarches sont en cours pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais. En attendant, les usagers doivent prendre leur mal en patience.