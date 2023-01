Madagascar: Présidentielle 2023 - " Ni ingérence, ni indifférence " de la France, selon Arnaud Guillois

Trois mois et demi après son arrivée en poste à Antananarivo, Arnaud Guillois, ambassadeur de France, soutient que la relation entre les deux pays est au beau fixe malgré les différends sur certains sujets.

Les prochaines élections deviennent une préoccupation pour les partenaires financiers. Notamment la France qui va user de son influence pour que le processus électoral en cours et la prochaine course à la magistrature suprême ne virent pas à la dérive. " C'est important que les élections se tiennent dans des conditions optimales " a lancé, hier, l'ambassadeur français, Arnaud Guillois, lors d'une rencontre avec la presse. Et de poursuivre que " le processus électoral importe la communauté internationale ". Les pays partenaires ne vont pas être de simples spectateurs, ils veulent garder un œil sur le processus. En effet, le gouvernement français ne restera pas " indifférent par rapport à la préparation, au déroulement ainsi qu'à la phase d'acceptation ", affirme Arnaud Guillois. La France veut prêter main forte " si besoin est ", selon toujours ce dernier. " Nous sommes disposés à discuter sur notre contribution, notamment financière " a-t-il avancé hier face à la presse. Toutefois, la France ne compte pas non plus s'ingérer, confirme l'ambassadeur.

Différend

La question de la souveraineté des îles Eparses est un sujet de différend dans la relation franco-malgache, a reconnu l'ambassadeur français. La revendication malgache des îles Bassas da India, Juan de Nova, Europa et Glorieuses est loin d'être acquise face à une France qui affiche une détermination sans faille à ne pas lâcher du lest sur la souveraineté sur ces portions de terre dans le canal de Mozambique. Jusqu'ici, le gouvernement français n'entend parler ni de la cession ni de la cogestion que les autorités malgaches voulaient à propos des îles Eparses. La France propose, en revanche, un " développement en commun " de ces îles litigieuses, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, la sécurité maritime ou la conservation de la biodiversité ", a lancé Arnaud Guillois, hier face à la presse. C'est le scénario que le gouvernement français a mis sur la table des négociations dans le cadre de la réunion de la commission mixte franco-malgache qui s'est déjà tenue en novembre 2019 à Antananarivo. Ce cap est toujours fixé, du côté français, pour la deuxième rencontre qui devrait avoir lieu en France cette année. Madagascar, quant à lui, maintient la " cession de ces îles ". Les deux pays campent alors sur leur position respective pour faire traîner les négociations. Car jusqu'à présent, aucune date exacte n'est prévue dans l'agenda des deux pays pour poursuivre les pourparlers.

Visite régulière

Les cas Philippe François et Paul Maillot sont aussi un sujet épineux dans la relation franco-malgache. Le sort des deux Français qui ont été condamnés par la justice malgache dans un présumé projet de déstabilisation contre le régime en place s'invite également à la rencontre du diplomate avec la presse hier. Arnaud Guillois s'est montré très prudent, avare de paroles, sur ce dossier. " La représentation française dans le pays assure la protection consulaire de ses ressortissants, notamment de leur rendre visite régulièrement, de suivre leurs conditions de détention et d'assurer le lien avec leurs familles respectives " m, s'est limité à souligner l'ambassadeur français devant la presse. Paul Rafanoharana et Philippe François purgent leurs peines de prisons fermes à Tsiafahy, depuis août 2022, après un procès contesté par leurs familles et leurs proches. Ces dernières veulent leur acquittement, préalable à leur retour en France. Mais face à la presse, Arnaud Guillois évite le sujet et s'abstient de tout commentaire.

Coopération

Trois mois et demi pour faire son état des lieux. La relation franco-malgache est " forte, diversifiée et tournée vers l'avenir ", a conclu Arnaud Guillois lors d'une rencontre qu'il a organisée avec la presse hier à la résidence de France à Ivandry. C'est une occasion pour ce diplomate, qui a débarqué au pays en septembre dernier, de faire le survol des dossiers de coopération de son gouvernement avec Madagascar. Aussi bien sur le plan économique que culturel, social et surtout en matière de développement, l'ambassadeur français affiche un satisfecit de l'état des relations bilatérales entre les deux pays.