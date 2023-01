Madagascar: La résilience dont font preuve les Malgaches

Le bilan du passage de Cheneso est lourd. Le décompte des sinistrés et des disparus ne s'arrêtera pas aux chiffres qui ont été publiés par le BNGRC, hier.

C'est la première perturbation météorologique de la saison cyclonique 2023 et elle en précède d'autres qui risquent d'être encore plus destructrices. Madagascar est entrée dans une période très sombre et ses habitants doivent supporter courageusement les épreuves qui leur tombent sur le dos. L'inflation et l'insécurité sont toujours là, à présent, c'est le déchaînement des éléments naturels qui apporte son lot de destructions et de malheurs.

La résilience dont font preuve les Malgaches

On avait cru que cette première tempête tropicale allait être relativement modérée et ne serait pas aussi destructrice que les formations cycloniques des années précédentes. Cheneso a amené dans son sillage des rafales de vent très fortes et des trombes d'eau. Ce fut le même spectacle de désolation que d'habitude. Les localités inondées et les maisons détruites se chiffrent par dizaines, voire par centaines. Les populations sinistrées sont logées dans des abris de fortune.

Elles vont recevoir des aides en nourriture et en matériels. Mais les besoins sont immenses et c'est vers les partenaires internationaux que les autorités vont se tourner. C'est une nouvelle épreuve que la Grande île est en train d'affronter. Les difficultés que les Malgaches connaissent depuis le début de l'année les ont grandement éprouvés. Elles vont encore augmenter et détériorer encore plus le contexte socioéconomique actuel. Les autorités vont devoir faire face à cette situation dégradée et faire preuve de savoir-faire pour ne pas aggraver la crise. Les Malgaches font pour le moment preuve de résilience et tentent de sortir de la mauvaise passe où ils se trouvent sans rechigner.