Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - " Le vrai problème des Malgaches, c'est la pauvreté grandissante "

Outre le projet Base Toliara, le député élu dans la Cité du Soleil a parlé de politique dans l'interview qu'il nous a récemment accordée.

Ordonnance spécifique

Après avoir reçu le " tso-drano " de son épouse et ses enfants ainsi que celui des " Olo-be " à Saint-Augustin, un bourg sis pas loin du Tropique de Capricorne, Siteny Randrianasoloniaiko comptait commencer son tour de Madagascar ce jeudi 26 janvier 2023. " J'ai reporté le début de mon périple pour ne pas donner l'impression d'exploiter à des fins politiques la population des régions sinistrées par le passage du cyclone Cheneso ", explique-t-il. Comme son nom le laisse entendre, le " Mihava Tour " ou " Mihaino Anareo Vahoaka " consiste à aller à l'écoute du peuple pour connaître ses préoccupations et ses attentes. À son avis, " les problèmes dans le DIANA ne sont pas les mêmes que ceux dans le SAVA ou de l'Atsinanana par exemple. Chaque Région a sa propre maladie et l'ordonnance spécifique qui va avec ". Ce n'est pas pour rien, ajoute-t-il, que " les économistes demandent avant toute chose, à avoir et à voir une monographie qui est une étude approfondie et exhaustive sur telle ou telle région ".

Manque d'argent

Revenant sur la tentative ratée de motion de censure à l'Assemblée nationale, le député élu à Toliara I de (se) demander " quel intérêt les Malgaches trouveraient-ils dans un changement de Premier ministre ? " Il n'écarte toutefois pas le fait que " ce qui s'est passé risque de se solder à terme par le départ du PM et/ou la dissolution de l'Assemblée nationale car rien ne sera plus comme avant dans les rapports entre Mahazoarivo et Tsimbazaza, tel que c'était déjà le cas, du temps du HVM". Pour lui, " le vrai problème des Malgaches, c'est la pauvreté ambiante et grandissante. Le manque d'argent est tel qu'on ne peut se passer des partenaires techniques et financiers, quelles que soient les conditions ou conditionnalités ". Et de prendre " le cas des élections pour lesquelles on est condamné à revenir au Document de recommandations de l'Union européenne ".

Élections libres

À propos des élections, Siteny Randrianasoloniaiko ne donne pas tort au président Andry Rajoelina de chercher tous les moyens pour assurer sa réélection. " Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina en ont fait autant ", rappelle-t-il. Sans manquer de remercier le second qui " avait accepté la codirection du pays, en concédant même le portefeuille de l'Intérieur à un ministre non issu de son propre camp ". Il en sait gré également au premier de " n'avoir pas exploité sa nette victoire à Tana pour provoquer une crise post-électorale en 2018 ". Il espère que le président en place garantit " des élections libres, inclusives, démocratiques et transparentes sur la base de listes électorales fiables ".

Prophète de Dieu

Concernant le " toriteny " ou sermon du pasteur Zaka Andriamampianina qui a réveillé le démon de la polémique au sein de la classe politique, Siteny Randrianasoloniaiko de remémorer l'histoire du roi Hérode qui envoya décapiter Jean le Baptiste dans la prison. " Un prophète est un homme appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Il ne parle ni par lui-même ni pour lui-même, mais pour être la voix de Dieu ", prêche l'ancien servant de messe à Toliara qui aspire à servir le pays sur l'autel de la magistrature suprême. C'est d'ailleurs pour avoir une audience nationale que l'élu du Sud va faire le tour de la Grande Ile.