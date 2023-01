Madagascar: Malagasy Miara-Miainga - " La direction d'un Etat a besoin d'une politique audacieuse "

Se préparer aux élections mais surtout à la direction de l'Etat, c'est le domaine dans lequel le parti Malagasy Miara-Miainga et ses leaders excellent en ce moment.

Chaque déplacement est une occasion de plus pour Hajo Andrianainarivelo et les élus MMM, en l'occurrence les sénateurs Andrianantenaina Rakotondrabe et Sidonie Raharinirina, de rappeler les grands principes du parti. Outre leur attachement à la démocratie, le MMM tient mordicus à sa décentralisation. " La décentralisation effective est la clé pour amener le changement et créer un développement durable dans le pays ", a d'ailleurs fait comprendre l'ancien ministre de l'Aménagement du territoire lors de son déplacement à Farafangana ce week-end.

Respect des lois

Donner plus de pouvoir aux élus et responsables locaux, c'est également l'une des voies qui pourraient conduire vers le développement. C'est aussi le point d'orgue de la conférence qui a été organisée par le MMM dans cette partie de l'Île et qui avait comme thème central " La décentralisation est la clé du développement ". Compte tenu de diverses interventions, on peut en déduire que le progrès ne peut être attendu d'une seule personne mais d'une action commune et relève de la responsabilité de chacun. " Le respect des lois est néanmoins nécessaire afin de permettre l'application de cette décentralisation ", a aussi avancé le président national du Malagasy Miara-Miainga.

Finances publiques

À entendre les différentes allocations du chef de file du Malagasy Miara-Miainga après son divorce avec le régime Rajoelina, force est de constater qu'il se prépare déjà et prépare ses partisans à l'exercice du pouvoir. Si celui-ci s'est toujours présenté comme l'un des alliés de poids de l'actuel président, il deviendra certainement un challenger dont Andry Rajoelina devrait se méfier. En misant sur la décentralisation, Hajo Andrianainarivelo espère néanmoins séduire la population sur la gestion efficace des finances publiques. " La juste répartition des fonds publics et le renforcement des compétences à la base garantissent le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des Malgache ", a-t-il fait comprendre. Tout indique que le MMM veut dépasser la pratique politique malgache qui plaçait le culte de personnalité au centre du marketing politique, à moins que tous ces discours ne soient que de la poudre aux yeux afin de mieux charmer l'électorat à l'approche des élections.