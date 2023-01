Afrique Australe: Madagascar - Turquie - Un projet d'exportation de café d'une valeur de 250 000 USD

Une délégation parlementaire turque conduite par le président du Groupe d'Amitié Madagascar-Türkiye au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Ahmet Salih Dal, a rencontré hier les sénateurs dirigés par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, au Palais de Verre à Anosikely.

Le renforcement de la coopération entre Madagascar et la Turquie sur différents domaines était au centre de la discussion entre les deux parties lors de cette rencontre qui s'annonce fructueuse. L'ambassadeur de Turquie à Madagascar, SEM Ishak Ebrar Çubukçu, a soulevé, entre autres, que depuis l'ouverture de l'ambassade en terre malgache, il y a 12 ans, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a triplé pour atteindre environ 102 millions de dollars en 2022. En outre, " un projet de plantation de caféiers de l'ordre de 30 000 pieds est finalisé dans les districts de Fandriana et d'Ambositra, à travers l'agence de coopération et de développement Madagascar-Turquie. Je me suis déplacé au niveau de ces sites de plantation pour constater de visu l'état d'avancement du projet. Une fois que ces plantations de caféiers seront exploitables, nous estimons que Madagascar pourra exporter du café Arabica portant une valeur de 250 000 USD en Turquie. Ce sera ainsi une coopération fructueuse entre les deux pays ", a-t-il annoncé.

Projet de reforestation

Il s'agit notamment d'un projet mené en partenariat avec le Sénat en vue de soutenir le développement local des collectivités territoriales décentralisées. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, cet ambassadeur turc a également manifesté sa grande volonté de soutenir le projet de reforestation du Sénat qui tient à cœur au président de cette Institution, Herimanana Razafimahefa, outre le développement agricole. En effet, la préservation de l'environnement et les impacts du changement climatique figurent également parmi les grandes préoccupations de la Turquie qui devient actuellement un grand partenaire potentiel de la Grande île. Il faut savoir que ce pays est actuellement classé à la 11e place au niveau mondial en matière de parité de pouvoir d'achat. Par ailleurs, " nous sommes ouverts à toutes les formes de coopération pour ne citer que l'agriculture, le tourisme et l'éducation ainsi que les cultures tout en partageant nos expériences avec Madagascar. En outre, les relations amicales entre les deux pays, et en particulier entre les Parlements malgaches et turcs seront consolidées ", a déclaré le président du Groupe d'Amitié Madagascar-Turquie au sien de la Grande Assemblée Nationale turque, Ahmet Salih Dal. Parlant du secteur de l'éducation en particulier, de nombreux étudiants ont bénéficié de bourses d'études en Turquie. Actuellement, ils sont au nombre de 32 étudiants à y poursuivre leurs études. La Turquie prévoit même de construire un grand campus universitaire à Madagascar.

Une table-ronde

Il faut savoir que la Turquie a également apporté des investissements conséquents pour la mise en place d'une centrale thermique à Madagascar. " Cette centrale va produire une puissance électrique couvrant les 35% des besoins énergétiques d'Antananarivo ", a fait savoir l'ambassadeur turc Ishak Ebrar Çubukçu, toujours lors de cette rencontre entre la délégation parlementaire turque et les sénateurs malgaches hier. D'autres sujets ont également été évoqués par les deux parties. Il s'agit, entre autres, de l'établissement de base juridique solide pour renforcer cette coopération bilatérale. " D'aucuns reconnaissent que la Turquie devient un pays prospère enregistrant un PIB/habitant/an entre 8 000 USD et 13 000 USD. Il y a quinze ans, ce pays était encore parmi les demandeurs d'aides auprès des institutions internationales. Désormais, il est en mesure d'octroyer des aides aux pays en développement.

Cette rencontre était ainsi une occasion pour les parlementaires des deux pays de partager leur savoir-faire et leurs expériences dans le cadre d'une relation inter-parlementaire amicale et chaleureuse. La Turquie a également manifesté sa volonté de partager ses expériences sur différents domaines en vue de soutenir le développement économique de la Grande île.

Elle est prête, notamment, à développer les coopérations dans les domaines du tourisme et de l'industrie. Ce pays dispose de nombreuses expériences surtout avec le développement de sa compagnie aérienne Turkish Airlines qui a repris la desserte entre Madagascar et la Turquie depuis l'année dernière ", a affirmé le président du Sénat Herimanana Razafimahefa. Il est à noter que cette compagnie aérienne figure également dans le Top 10 mondial en matière de performance. Toujours dans le cadre de la visite de cette délégation parlementaire turque en terre malgache, elle va assister à une table ronde réunissant les sénateurs et des membres du gouvernement malgache pour concrétiser ces différents domaines de coopération ce vendredi.