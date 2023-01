Madagascar: Cheneso / Le bilan s'alourdit - 14 personnes disparues, 3 décès, 17 129 sinistrés et 8 334 déplacés

Les statistiques montent au fur et à mesure que les données parviennent auprès du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC.

Des communes et fokontany sous les eaux, de nombreuses familles déplacées et des routes nationales qui sont impraticables. Des conséquences palpables et directes du passage de la forte tempête tropicale Cheneso dans la Grande île. Un premier passage de cyclone (de la saison en cours) qui a quelque peu secoué les zones et régions concernées. Ce, malgré une certaine habitude des populations à vivre et à faire face à ces catastrophes. " La vitesse à laquelle l'eau est montée chez nous était inquiétante. Mais comme on a l'habitude de ce genre de situation, on a rapidement repris le dessus. On a fait ce qu'il fallait afin d'éviter le pire ", témoigne Erica, habitante de Maroantsetra jointe au téléphone, hier.

En ce qui concerne le bilan publié par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, la tempête tropicale Cheneso a laissé derrière elle des destructions matérielles importantes, particulièrement au niveau des infrastructures routières. Le bulletin publié hier à 16h30 fait état de trois pertes humaines et de quatorze personnes disparues. Le nombre des sinistrés est monté à 17 129 tandis que le nombre des déplacés a atteint les 8 334. Le même document fait également savoir que le pays comptabilise actuellement 29 sites d'hébergement devant accueillir les ménages déplacés.

Les prévisions de la direction générale de la météorologie, à 16 heures locales hier, annoncent que la tempête tropicale Cheneso est sortie en mer du côté de Morondava. Le même document annonce que le centre du système a été localisé à 57 km à l'ouest Sud-Ouest de Morondava avec un vent de 45 km/h et des rafales de vent de 55 km/h près du centre. Selon la direction générale de la météorologie, le système se déplace suivant une trajectoire Sud-Ouest avec une vitesse de 12 km/h. Et devrait s'éloigner des côtes malgaches dans les prochaines 24 heures.

Par ailleurs, les prévisions annoncent un potentiel regain de force de ce système dans son évolution tandis qu'un retour à l'intérieur des côtes est écarté. L'avis d'alerte aux rafales est toutefois lancé pour les districts de Belo Tsiribihina, Morondava, Manja, Morombe et Toliara I et II. Les fortes précipitations devraient quant à elles continuer jusqu'à jeudi pour les régions Boeny, Sofia, Melaky, Betsiboka, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Andrefana. Avec ces premiers dégâts, Cheneso semble avoir annoncé les couleurs pour cette saison cyclonique 2022-2023.