Madagascar: Baolai - Le PDG Ren Yu Jie fait Grand Officier de l'Ordre National de Madagascar

Figure bien connue du monde des affaires en général et des investissements chinois à Madagascar en particulier, Ren Yu Jie, le PDG de Baolai, la chaîne de distribution des produits d'électroménager de grandes marques chinoises est l'exemple type de ces acteurs économiques chinois qui œuvrent pour l'excellence des relations entre l'Empire du Milieu et la Grande Ile.

Un statut reconnu par les autorités malgaches qui lui ont rendu les honneurs en lui décernant le titre de Grand Officier de l'Ordre National de Madagascar.

Bon exemple

La cérémonie de décoration a eu lieu samedi dernier au restaurant Tometal Mahamasina en présence du ministre des Affaires étrangères par intérim, le Général Richard Rakotonirina et assistée par les nombreux amis chinois et malgaches du Dr Ren comme l'appellent les intimes. A l'instar de Wang Hongwei, le président de l'Association des Commerçants et Entrepreneurs Chinois à Madagascar (ACECMA) qui a qualifié Ren Yu Jie de bon exemple parmi les investisseurs chinois opérant à Madagascar. " On a besoin de 1000 opérateurs chinois comme Ren Yu Jie à Madagascar ", a notamment déclaré le président de l'ACECMA dans son discours. Une manière de louer le parcours exemplaire de celui qui a déjà, à son actif, une trentaine d'années de présence à Madagascar.

Mission médicale

C'était en 1992, en effet, que le Dr Ren Yu Jie a débarqué à Madagascar parmi les médecins envoyés par la Chine dans le cadre de la 9éme mission médicale chinoise avec poste à Ambovombe. Après deux ans de bons et loyaux services à Ambovombe, il devait répartir pour la Chine, mais les responsables chinois lui ont demandé de prolonger sa mission d'une année pour participer à la création d'une nouvelle mission médicale chinoise à Sambava. Une année supplémentaire qui a permis au Dr Ren de mieux connaître Madagascar et les Malgaches et de tomber sous le charme du pays avec ses passages exceptionnels et sa population très accueillante. Raison pour laquelle, en tout cas, après un bref retour en Chine, il a décidé en 1997 de revenir à Madagascar pour devenir opérateur économique en créant ses propres entreprises d'importation et de distribution de marchandises générales.

Réussite

En 2003, Ren Yu Jie franchit un autre pas en optant pour le secteur très concurrentiel de l'électroménager et de l'audiovisuel. Sa réussite a été marquée par son option pour les grandes marques chinoises. Plus particulièrement la marque de téléviseurs Changhong devenue le symbole de la qualité des produits chinois. Une réussite qui l'a incité à diversifier et introduire d'autres produits de gamme comme Jeyoo, Hisense, skywoth... .En tout cas 20 ans après son installation à Madagascar, Baolai est devenue un incontournable de l'électroménager et de l'audiovisuel. L'entreprise s'est également diversifiée dans l'immobilier. Actuellement le groupe Baolai emploie 80 personnes et figure parmi les bons employeurs dans son secteur. " Nous avons toujours respecté les consignes d'augmentation salariale et nous n'avons jamais pensé à réduire notre effectif durant le confinement ", annonce fièrement Ren Yu Jie plus que jamais attaché à Madagascar, son pays d'accueil. Les autorités malgaches viennent donc de lui témoigner leur reconnaissance à travers cette décoration.