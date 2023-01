Madagascar: Musique classique - Miravo Ramarolahy sur le devant de la scène

Pour la musique classique, la programmation artistique de cette année débute aujourd'hui. Ce midi, le jeune organiste Miravo Ramarolahy donne le ton du 135e Concert Classique du Midi à l'ECAR Faravohitra.

Le jeune artiste jouera seul en première partie les œuvres du grand Jean Sébastien BACH, le compositeur référence en termes de musique d'orgue. Il ouvrira avec Prélude et Fugue le plus populaire de Bach. Enchaînera ensuite avec " Liebster Jesus, wir sind hier " ou " Très cher Jésus, Nous sommes ici ", dans le livre Chorale prélude BWV 714-765. " Vor deinen Thron tret' ich hiermit " - BWV 668 y sera également joué. La soi-disant " chorale de lit de mort ", a survécu, enregistrée par un copiste inconnu (parce qu'il a commencé à souffrir de cécité avant sa mort).

La pièce a été publiée à titre posthume en 1751 en tant qu'annexe à l'Art de la fugue, avec le titre " Wenn wir in höchsten Nöthen sein "(BWV668a), au lieu du titre original " Vor deinen Thron tret'ich hiermit " (" Devant ton trône, j'apparais maintenant "). " Prelude and Fuga in G Major BWV 557 " clôturera la première partie. Extrait du livre 8 Petit Prélude et Fugue, c'est le premier prélude et fugue étudié par Miravo. Ramarolahy. En deuxième partie, place aux airs plus classiques et plus modernes en compagnie de By Ramaroson au saxophone et Hasina Stéphane à la trompette.

Miravo Ramarolahy, né le 8 mai 1999, est organiste et pianiste de formation classique. Il a commencé comme autodidacte à l'âge de 3 ans, et un an plus tard, il a commencé à jouer d'un petit orgue à pédales de 13 touches. Son père, qui était également organiste, lui a fait écouter les œuvres de Johann Sebastian Bach qu'il trouvait très captivantes, en particulier l'arrangement choral avec les Solos Nasards et Sesquialtera avec le son très naturel et bon de l'orgue à tuyaux baroque. Et il n'a pas seulement aimé écouter, il est allé étudier le piano au CGM/GZ, enseigné par Benja Emadisson, et a rejoint l'Anglican Music Institute, enseigné par Mirana Randria, Bom Lee. Il était lauréat dans la catégorie supérieure du concours de piano en 2018 organisé par Madagascar Mozarteum.

Il suit des cours avec Sungae Park jusqu'à ce jour. Parallèlement, Fitahiana Rasendrahasina lui a enseigné le chant lyrique en tant que baryton, puis il poursuivit avec l'enseignement d'Ando Razanananivo, et enfin d'Oksun Kim. Il a également étudié le violon en tant que second instrument à l'AMI. Sa formation d'orgue débute l'année 2015 et se poursuit à ce jour avec plusieurs professeurs étrangers. Puis, il a participé aux MasterClass avec Dong-ill Shin organisée par l'AMI en 2020, et continue de lui prodiguer plusieurs conseils jusqu'à présent.

Il suit aussi des encadrements par Sera SON en ligne actuellement. Il rencontre souvent Naivo Randrianaivoravelona, grand nom de l'orgue malgache, surtout à travers la musique d'église aussi bien en Norvège qu'à Madagascar. Miravo est membre fondateur de l'Association des Organistes et Passionnés d'Orgue depuis 2018. C'est également cette même année qu'il a commencé à diriger la chorale de sa paroisse, aidé par Mitantsoa Randriamalala - Mezzo-Soprano. Fin décembre 2022, il obtient son diplôme de " performer " à l'AMI.

C'est le dernier cursus de cette école, équivalent de master. Désormais, il enseigne le piano de débutant à fin intermédiaire à " Voatsara " dans la section des enfants à AMI et il enseigne également le piano, l'orgue et le violon en cours particuliers. Il joue également de la flûte en autodidacte. Dimanche, il retrouvera également le public à l'Alliance Française Andavamamba pour le compte du 6e Dimanche Classique.