Madagascar: Cyclone Cheneso - La SAVA engloutie

La nouvelle année a mal démarré. 20 janvier 2023, une autre date à retenir, parmi tant d'autres qui ont laissé des mauvais souvenirs dans la région Nord-Est de la Grande-Ile.

SAVA agitée

La région a été rincée par la pluie, ébranlée par le vent. Cheneso n'a pas épargné la région. Antalaha et Andapa sont les plus touchées puisqu'elles étaient la porte d´entrée du cyclone. L'averse arrose les plaines, inonde la cuvette du grenier de la région, mouille les maisons en falafa. Cheneso a envahi la région vers 8 heures. La population était dans sa demeure avec le cœur qui tremblait au rythme du vent qui agitait les cocotiers et les arbres. Après une heure, les eaux usées et celles de la pluie se rencontrent, prennent de la hauteur. Les enfants commencent à grimper sur la table, ou pire, sur l'armoire. Les parents ne savent que faire et nagent, essayant de sauver les parures et les objets non encombrants. Personne ne crie à l'aide, c'est toute la région qui souffre. Comme si le temps s'est arrêté. Cheneso a englouti la Sava en deux heures. Aigre est le constat, le bilan est désastreux. Des milliers de familles n'ont plus de toît. La route reliant Sambava et Andapa est quasi-impraticable. 85 maisons inondées, 300 personnes sont obligées de quitter leurs demeures. À Farahalana, plus de 189 toits sont entièrement détruits, 500 personnes sans abris dont 30 sont hébergées dans une école primaire publique.

Suite à ce désastre, les autorités locales, ainsi que la Vice-présidente de l'Assemblée nationale de la province d'Antsiranana, et le député Jocelyne Maxime se sont déchaussées, se sont rendues sur place, au chevet de la population. " Le cyclone a frappé fort. Il est de notre devoir de vous venir en aide ", dixit madame le député de Madagascar élue dans la ville d'Antsiranana I. En effet, le geste de la dame de fer de la jeune province confirme le slogan " Antsiranana tsy aroe ", littéralement, " Antsiranana est indivisible ". SAVA et DIANA, bien qu'elles soient administrativement séparées, les deux régions sont non seulement liées par la RN5A mais aussi par une identité forte et solidement établie depuis la deuxième moitié des années 1950.

Vaniteuse vanille

La SAVA rapporte beaucoup à Madagascar. Pourtant, elle est souvent victime des aléas naturels. Chaque année, les produits de rente sont anéantis, et les planteurs recommencent à zéro. Les champs sont dévastés. Par conséquent, l'économie de la région connaît une chute, résultat du sentiment de découragement. Les élites économiques locales baissent les bras.

Certes, les autorités ont spontanément pris leurs responsabilités. Toutefois, il est temps d'instaurer une politique durable où l'Etat envisage une solution à long terme pour faire face aux aléas climatiques. Faut-il faire savoir que la SAVA est une région prospère ? Cependant, les cyclones la soufflent vers le sous développement !