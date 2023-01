Madagascar: SMK Obus School show - 250 élèves sur la même scène ce dimanche

Un grand spectacle sera exécuté par les élèves de l'école de danse urbaine SMK Obus School, dans le cadre du projet SMK Obus School Show, au CCI Ivato ce dimanche 29 janvier. Il sera différent de tous les précédents selon les explications des organisateurs.

250 élèves en danse urbaine de 7 à 29 ans monteront sur scène ce jour-là.

Ce projet culturel et artistique créé et organisé par l'association SMK Obus et l'école de danse urbaine éponyme rassemble plusieurs activités dont des spectacles de danse exécutés par les élèves, des concours de danse sous forme de battle et de show chorégraphique ainsi que des ateliers animés par des professionnels aguerris.

Deux événements sont organisés chaque année dans le cadre de ce projet et le premier se déroulera donc dimanche qui vient.

L'objectif du projet est de mettre en avant et de démontrer le talent des élèves tout en évaluant leurs performances. Par ailleurs, l'école a constaté que le monde de la danse urbaine n'est pas encore tout à fait considéré comme une vraie discipline. L'école enseigne ainsi aux élèves à se connaître et à apprivoiser leur propre personnalité tout en renforçant et améliorant leurs connaissances et leurs techniques, à travers la danse urbaine qui n'est pas uniquement une " simple danse de rue ". Vecteur d'éducation, la danse urbaine ne se limite pas seulement à ses facettes artistiques, puisqu'elle peut enseigner le respect mutuel, la cohésion et le travail d'équipe.

C'est justement pour faire connaître les valeurs apportées par cette discipline que ce projet culturel et artistique a été déployé depuis 2016 durant lesquels 4 concepts de concours ont été créés.

Cependant, aucun concours de danse ne sera organisé pour cette édition, pour une meilleure focalisation sur les prestations des élèves.