Tunisie: Ligue 1 | Un championnat à deux vitesses !

Si la hiérarchie est respectée dans le groupe A, elle est plutôt inversée dans le groupe B.

Alors que la compétition avance à un rythme effréné, le paysage des play-offs se dessine. Dans le Groupe A et même si l'EST et le CSS ont eu des passages à vide, ils ont rongé leurs freins. Du coup, ils retrouvent leur rang habituel de grosses cylindrées du championnat. Ainsi, l'Espérance de Tunis et le Club Sportif Sfaxien emboîtent le pas au leader étoilé successivement à la deuxième et troisième places du classement du Groupe A.

Dans ce groupe A, la hiérarchie est donc respectée et même le Stade Tunisien, qui revient de la deuxième division, n'a pas eu du mal à retrouver ses marques et se positionne confortablement au pied du podium.

L'USM maintient le cap, le CA désarçonné

Dans le Groupe B, la hiérarchie est plutôt inversée. Seule la formation monastirienne maintient le cap. En dépit de quelques petits accidents de parcours et des résultats en dents de scie, l'USM se maintient en tête du classement et a même retrouvé vite dimanche son rang de leader. Par contre, une grosse cylindrée du championnat navigue à vue depuis le début de saison. Il s'agit du Club Africain, complètement désarçonné, n'arrivant pas à retrouver ses repères de grand club. Au rythme où les choses vont et s'il ne se rattrape pas au plus vite, le CA risque de rater le dernier virage des play-offs.

Et alors que les Clubistes Africains continuent à manger leur pain noir, d'autres clubs en ont profité, à même de basculer la hiérarchie. L'US Ben Guerdane, installée confortablement dans le fauteuil de dauphin, confirme depuis le début de la saison qu'elle a gagné en expérience en première ligue et que, désormais, il faut compter avec elle.

L'Olympique de Béja est comme un poisson dans l'eau, à même de faire oublier à ses fans et aux observateurs qu'il y a deux ans à peine, il était en Ligue 2. Les Béjaois ont attaqué sereinement leur troisième saison de suite en Ligue 1 et sont bien partis pour se qualifier aux play-offs.

Enfin, l'AS Soliman semble, comme l'US Ben Guerdane, trouver ses marques en première division.