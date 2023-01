Burkina Faso: Société burkinabè de télédiffusion - Le DG David Ganou installé

Nommé en conseil des ministres du 18 janvier 2023, le directeur général de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), Touho Maba David Ganou, a été installé dans ses fonctions, le lundi 23 janvier 2023, à Ouagadougou.

Touho Maba David Ganou, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, précédemment directeur de l'imprimerie des Editions Sidwaya, a été nommé en conseil des ministres du 18 janvier 2023, directeur général de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT). Cinq jours après sa nomination, il a été installé dans ses fonctions, le lundi 23 janvier 2023, dans l'enceinte de l'institution, à Ouagadougou, par le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Ateridar Galip Somé. M. Ganou pilote désormais, la direction générale de la SBT, et ce, après 20 ans passés aux Editions Sidwaya.

" Vous avez fait vos preuves par un parcours administratif remarquable et occupé des postes de responsabilité. Le dernier en date est celui de directeur de l'imprimerie des Editions Sidwaya. Ce parcours professionnel et vos qualités personnelles vous ont donné le mérite d'être nommé directeur général de la SBT ", s'est exprimé Ateridar Galip Somé. Tout en souhaitant plein succès au nouveau DG, le directeur de cabinet lui a rassuré de la disponibilité du ministère de tutelle à l'accompagner tout au long de sa mission. " Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu. Je traduis ma gratitude aux plus hautes autorités de ce pays et singulièrement à celle en charge du département de la communication, pour la confiance en ma modeste personne en me confiant la direction de la SBT ", a déclaré le Directeur général (DG) entré. Il a dit également mesurer avec sérénité l'immensité de la mission qui l'incombe désormais en tant que premier responsable de la SBT.

Rehausser l'image de la SBT

A ce titre, le DG Ganou a soutenu que l'ancrage de la SBT dans le paysage médiatique est un chantier en cours grâce à l'excellent travail de pionniers et à l'investissement de ses prédécesseurs , ce qui fait que les performances de l'entreprise sont satisfaisantes. Cependant, il a fait savoir que de nombreux chantiers demeurent. Il a de ce fait promis que lui et ses collaborateurs travailleront à rehausser l'image de la télédiffusion au Burkina Faso dans l'intérêt commun des téléspectateurs, de l'Etat, des éditeurs de service et des parties prenantes. " Je ne ménagerai donc aucun effort pour l'atteinte des objectifs que nous nous fixerons. La mission est commune et la gestion sera collégiale.

Nous devons impérativement former une équipe unie ", a-t- il lancé En prenant les rênes de la SBT, Touho Maba David Ganou remplace ainsi Adama Ouédraogo qui aura passé quatre mois 12 jours à la tête de la direction générale de la SBT. " C'est avec un cœur et une conscience en paix que je transmets le flambeau à Monsieur Touha Maba David Ganou, pour ajouter sa terre à la terre que mes devanciers et moi avons bâtie. A tous les collaborateurs, j'exprime ma grande reconnaissance pour la conjugaison des intelligences durant ces quatre mois que j'ai passé à la direction générale de la SBT ", a salué le DG sorti. Adama Ouédraogo a rappelé qu'il a pris les commandes de la structure stratégique de diffusion de l'information, dans un contexte de volonté assumée, d'opérer des réformes profondes à même d'induire une stabilité économique viable et durable et qui coïncidait avec la situation financière assez difficile que vivait la SBT, occasionnée par l'arrivée tardive de la subvention. " Nous avons mis les bouchées doubles avec l'autorisation du conseil d'administration, pour réviser le programme d'activités et le budget en reportant certaines activités compte tenu des délais relativement courts pour clôturer l'année et achever d'autres.

Nous avons aussi finalisé et déposé les travaux du comité multiplex, et élaboré le programme d'activités de 2023 conformément à la vision que nous voulons impulser à la SBT ", a-t-il laissé entendre. Une performance saluée par le ministère en charge de la communication. " Durant votre passage, vous avez donné le meilleur de vous-même à ce poste à une période difficile pour notre pays, en témoignent les résultats que vous avez pu obtenir malgré les nombreuses difficultés. Par ma voix, tout le ministère vous remercie pour le travail abattu et vous souhaite plein succès pour les chantiers éventuels qui se présenteront à vous ", a soutenu le directeur de cabinet, Galip Somé.