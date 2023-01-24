Algérie: CHAN-2022 - Le classement des buteurs après le match du lundi

ALGER — Classement des buteurs du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2022 (13 jan - 4 fév), à l'issue du match disputé lundi à Constantine, entre Madagascar et Soudan (3-0), pour le compte de la 3e et dernière journée du 1er tour, groupe C.
2 buts: Aymen Mahious (Algérie), Laurindo Aurelio "Depu" (Angola), Pape Diallo (Sénégal), Anis Mohamed Saltou (Libye), Razafindranaivo Koloina et Randriantsiferana Tokinantenaina Olivier (Madagascar).
1 but: Hocine Dehiri (Algérie), Lalaina Cliver Rafanomezantsoa (Madagascar), Augustine Agyapong, Yiadom Konadu, Daniel Afriyie, Suray Seidu (Ghana), Miguel Gilberto (Angola), Hamidou Sinayoko, Yoro Diaby, Ousmane Coulibaly (Mali), Gerom Mbekele (Cameroun), Melven Alexandre Ribeiro, Feliciano Joao Jone, Pachoio Lau Ha King (Mozambique), Milton Karisa (Ouganda), Moses Waiswa (Ouganda), Nooh Al-Gozoli (Soudan), Ali Abu Arqoub, Abdulati Al Abbasi (Libye), Gatoch Panom (Ethiopie), Ousmane Diouf (Sénégal), Karamoko Sankara, Vignon Mathieu Ouotro, Aubin Kouamé (Côte d'Ivoire).
CSC: Franvisco Lopes Muchanga (Mozambique face à Libye), Ngusia Baggio (gardien du RDC face au Sénégal).